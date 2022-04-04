Больше трети клиентов Кухни на районе при заказе отказываются от пластиковых приборов

Ежедневно Кухня доставляет около 70 тысяч блюд. Компания с самых истоков развивала вопрос экологизации доставки, сокращая использование пластика и отказываясь от сложно перерабатываемых материалов. Одним из ярких примеров для сервиса был отказ от привычных черных полипропиленовых контейнеров и переход на производство своего прозрачного бокса, где на 20% меньше пластика и который охотнее принимают переработчики из-за отсутствия пигмента. В 2020 году в приложении была введена опция отказа от пластиковых приборов при заказе. Бренд посмотрел на статистику за прошедшие два года. Оказалось, хорошие привычки быстро приживаются.

За все время существования опции, доля пользователей, отказывающихся при заказе от пластиковых приборов, выросла на 24%. В среднем за 2020 год 30% пользователей делали заказ без приборов, а за 2021 год – 32%. В апреле 2020 года, в начале пандемии, несмотря на незначительное снижение количества пользователей приложения, доля отказывающихся от пластиковых приборов выросла на 8%.

Всего за 2021 год ежемесячно 43 148 пользователей отказались от приборов при заказе. А это минимум 517 776 комплектов приборов за год, которые не попали потом на полигон, что равно высоте приблизительно 326 Останкинских башен. В 2021 году Кухня на районе стала заказывать у поставщиков на 25% меньше приборов в месяц, чем в 2020 году, а на сегодняшний день по отношению к 2021 году — еще на 35% меньше.

Самым осознанным районами стал Бунинский – в среднем за все время существования опции он большее количество раз отказался от пластиковых приборов – 36% пользователей. На втором месте Хамовники – 34%, а на третьем Крылатское – 32%.