Прибыль от операционной деятельности группы Fesco в 2021 году выросла в 5,3 раза

Группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России — представила финансовые результаты за прошлый год.

Чистая прибыль холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года увеличилась по сравнению с прешествующим годом более чем в 4,5 раза, составив 37,85 млрд рублей.

Консолидированная выручка группы в минувшем году достигла 113,7 млрд рублей, что почти на 83% больше уровня 2020-го. Прибыль от операционной деятельности Fesco увеличилась в 5,3 раза, превысив 43,4 млрд рублей. Консолидированный показатель EBITDA компании в прошлом году составил 47,474 млрд, что на 286% выше, чем в 2020-м.

На фоне антироссийских санкций, которые в конце февраля ввели из-за спецоперации на Украине Евросоюз, а также США и ряд других стран, руководство Fesco выразило надежду на то, что группа сохранит способность продолжать непрерывную деятельность. Отмечается, что этому должна поспособствовать, в частности, направленность работы холдинга на перевозки между Россией и Китаем.

Группа Fesco обладает активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Большая часть операций компании ведется на Дальнем Востоке, что позволяет ей активно участвовать в динамично растущих объемах торговых операций между РФ и странами Азии.

Холдингу принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы «Трансгарант», «Дальрефтранс», а также оператор фитинговых платформ «Русская тройка». Компания управляет сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В распоряжении группы находится 109 тыс. TEU, парк фитинговых платформ включает примерно 9 тыс. единиц. Флот Fesco состоит из 21 транспортного судна.

Основными акционерами Fesco являются Андрей Северилов (23,8% акций), Михаил Рабинович (6,5%) и Зиявудин Магомедов (32,5%). Около 17% акций принадлежат другим акционерам или находятся в свободном обращении.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по оценке министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, на перестройку экспортно-импортных поставок России, нарушенных санкциями Запада, потребуется до полугода. Специалисты считают это возможным при условии принятия правительством мер поддержки, направленных на изменение логистических цепочек.