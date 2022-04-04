ДНР за сутки эвакуировала из Мариуполя 526 человек

Силы Донецкой Народной Республики за сутки вывезли 526 человек из Мариуполя в пункт помощи эвакуированному населению (ППН) «Безыменное», сообщает ТАСС, ссылаясь на штаб территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 3 апреля по 08:00 4 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района было эвакуировано 526 человек, в том числе 90 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуированному населению, который развернут силами МЧС ДНР», - говорится в Telegram-канале штаба. В штабе подчеркнули, что в общей сложности, начиная с 5 марта и до 08:00 4 апреля в ППН «Безыменное» было эвакуировано 11 958 человек.

