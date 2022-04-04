Франция и Германия приняли решение о высылке нескольких десятков российских дипломатов

Министерство иностранных дел Франции заявило о решении выслать из страны группу российских дипломатов. Ранее об аналогичном шаге сообщило внешнеполитическое ведомство Германии.

«Сегодня вечером Франция приняла решение выслать ряд российских сотрудников с дипломатическим статусом, действия которых противоречат интересам нашей безопасности», — говорится в сообщении французского МИД. По мнению Парижа, действия дипломатов идут в разрез с безопасностью страны.

Как пишет «РИА Новости», речь может идти о 20-35 росcиянах. В МИД России заверили, что Москва ответит на это решение.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Кроме того, Литва и Латвия понизили уровень дипотношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы. Российским посланникам предписано покинуть Ригу и Вильнюс.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера, ограничивающий въезд в страну граждан из недружественных стран. Поясняется, что документ подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза». В соответствии с указом, приостанавливается соглашение России и ЕС от 2006 года об упрощении выдачи виз для некоторых категорий граждан. В частности, отменяется упрощенный порядок подачи документов о целях поездки и многократные визы на один год для официальных делегаций и журналистов, многократные визы на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов, судов. Также отменяется освобождение от уплаты визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов и безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.