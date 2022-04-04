Немецкая «дочка» «Газпрома» передана под управление Федерального сетевого агентства ФРГ

Компания Gazprom Germania передана под управление Федерального сетевого агентства.

Об этом рассказал глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает Bloomberg.

В минувшую пятницу, 1 апреля, «Газпром» сообщил, что перестал контролировать группу Gazprom Germania и все ее активы, в том числе дистрибутора WINGAS/WIEE. В состав немецкой «дочки» «Газпрома» также входит группа Gazprom Marketing & Trading, которая включает трейдера сжиженного природного газа Gazprom Global LNG.

Как отмечает «Интерфакс», в 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020-м — 13 млрд евро.

Ранее стало известно, что немецкие власти ищут покупателя на активы «Газпрома». Источник Bloomberg отмечал помимо прочего, что не исключена национализация частей Gazprom Germania — однако это была бы крайняя мера.

Контрагенты «Газпрома» начали получать уведомления о новом порядке расчетов за газ — в соответствии с указом «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», подписанным президентом РФ Владимиром Путиным 31 марта. По новой схеме покупатели из недружественных государств должны открыть в уполномоченном банке (им является Газпромбанк, ГПБ) два счета типа К: рублевый и валютный. Это можно сделать без личного присутствия представителя, но в течение 45 дней ГПБ идентифицирует иностранного покупателя, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициаров. Оплата газа в валюте контракта переводится на валютный счет типа К, после чего ГПБ по поручению покупателя газа покупает рубли на Московской бирже и переводит их на рублевый счет типа К, с которого можно расплатиться с «Газпромом». Обязательство по оплате считается исполненным только после зачисления рублей на счет «Газпрома». Если оплата проведена не полностью, продолжать поставки газа запрещается. Из интересного нужно отметить, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций вправе выдавать разрешения на проведение оплаты газа без соблюдения этих правил. Кроме того, Банк России может определить другой порядок платежей за российский газ.