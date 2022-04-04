Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter

Американский предприниматель Илон Маск раскрыл сведения о владении 9,2% акций социальной сети Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам США. На этом фоне акции Twitter взлетели более чем на 25%.

Согласно опубликованному документу, Маску принадлежит почти 73,5 млн акций, что составляет 9,2% от их общего числа. По материалам агентства Reuters, предприниматель, вероятно, теперь является крупнейшим держателем акций Twitter.

На предварительных торгах 4 апреля, акции Twitter резко выросли на 26% — до $49,25 за штуку.

В конце марта основатель SpaceX и Tesla заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети, которая имела бы «алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна». Маск даже устроил опрос в Twitter, спросив у пользователей, нужна ли им новая соцсеть.

Ранее «Эксперт» писал, что экс-президент США Дональд Трамп создал собственную социальную интернет платформу Truth (правда) посредством слияния с компанией типа бланкового чека. По его замыслу, она должна успешно конкурировать с Facebook и Twitter. Появление новой соцсети вызвано действиями Facebook и Twitter, удалившими аккаунты бывшего президента, которыми он очень активно пользовался во время президентской кампании 2016 года, и все четыре года пребывания в Белом доме.