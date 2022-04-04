Импортозамещение профинансируют дополнительно

Средства будут направлены кабинетом министров на предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.

Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

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Бизнес ждет подробностей

«Такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей. Главное — чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и, конечно, сохранил рабочие места», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 31 марта.

Средства, выделенные из правительственного резерва, будут направлены Фонду развития промышленности, который затем и предоставит предприятиям льготные займы.

Это очередные меры, направленные на развитие в России импортозамещения и поддержки отечественного бизнеса, пояснил «Эксперту» руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. Ранее правительство уже предложило бизнесу арендовать землю в Подмосковье для развития импопртозамещающего производства за символический 1 рубль.

Теперь предпринимателям будут предложены льготные кредиты. Проблема для любого бизнеса, особенно в нынешних условиях — нехватка ликвидности. Безусловно, 20 млрд рублей в масштабах страны — не такая уж большая сумма, считает эксперт. Но, возможно, в случае необходимости финансирование будет увеличено. Подробностей, под какие именно процентные ставки будут выдаваться льготные кредиты, пока нет. Также как неизвестно об условиях участия в программе.

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В любом случае, в данных условиях это станет действенной мерой, полагает Сергей Григорян. Другой вопрос, сколько времени может занять налаживание импортозамещающего производства. Скорее всего, на это уйдут годы. Однако в России есть потенциал для развития. В первую очередь — в области развития сельского хозяйства и сферы общепита. В целом, практически в любой отрасли есть какие-то свои наработки, которые необходимо развивать. Для того, чтобы с минимальными потерями пережить период развития импортозамещения, государство дополнительно предпринимает определенные меры. Например, в части легализации параллельного импорта.

В масштабах государства организация импортозамещения — это долгий и недешевый процесс, подчеркнул Сергей Григорян. Льготное кредитование — лишь один небольшой, но необходимый шаг в этом направлении. Помимо кредитов, необходимы также налоговые преференции, особенно для сектора МСП. Вероятно, правительство уже прорабатывает подобные программы.

Выделение только 20 млрд рублей на кредитование промышленности — это далеко не масштабная поддержка, заявил «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Впрочем, если речь идёт о конкретных проектах, то сумма может оказаться достаточной. Вполне очевидно, что можно на 99% заместить импортную составляющую в определённой продукции, но одна уникальная деталь сделает такое замещение бесполезным. Соответственно, для решения оперативных задач можно сосредоточиться на критичных направлениях замещения импорта.

В более широком плане промышленности требуются меры фискального стимулирования, уверен аналитик. Деньги любят работать там, где есть возможность получения прибыли. Соответственно, в сложившихся условиях в большей степени необходимы меры снижения налогов в отраслях замещения импорта, чем накачка кредитами. Хотя доступные кредиты — это также важная составляющая. 50 проектов — цифра для экономики незначительная, и вряд ли меры поддержки этим ограничатся.

Понятно, что заместить продукцию таких поставщиков, как Intel или AMD, российская промышленность пока не может, но вполне реально работать по таким направлениям, как разработка и производства оборудования для сетей связи и передачи данных, где зависимость от импорта колоссальная, считает Андрей Кочетков. Одновременно нельзя забывать о базовых потребностях общества, хотя в этой сфере успехов больше, чем проблем. Развитие сельского хозяйства позволило избавиться от импортных поставок по большинству позиций и даже перейти к экспорту продукции.

Соответственно, схема поддержки промышленности также может быть направлена на замещение критичного импорта в части производства элементной базы, которая затем будет применяться в изготовлении оборудования. Пример Китая выглядит в данном контексте весьма наглядно. В Поднебесной принята программа замещения импорта электронных компонентов в объёме 1,4 трлн долларов в период пятилетки до 2025 года. Одним из получателей инвестиций станет Huawei Technologies, которую США попытались отключить от технологий 5G с помощью многочисленных санкций.

Видимо, для РФ также нет иных вариантов, кроме как работать в нескольких ключевых направлениях обеспечения самостоятельности. К этим направлениям относятся основные потребности общества, основные потребности промышленности и повышение уровня развития основных цифровых технологий, заключил Андрей Кочетков.

«Серый импорт» все проблем не решит

Докапитализация Фонда развития промышленности и нацеливание его на проекты импортозамещения является, безусловно, правильной и своевременной инициативой правительства. Однако, несколько смущает размер выделенных на это средств и предполагаемый масштаб поддержки, заявил «Эксперту» экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев.

«Сегодня речь идет о выделении 20 млрд рублей и поддержке 50 проектов импортозамещения. Этот объем является очень странным с учетом того, что утраченный импорт исчисляется в суммах примерно в 100 раз больших. Это товары, продукция и оборудование на десятки и сотни миллиардов долларов. Как товары народного потребления, так и оборудования, и комплектующие», — полагает Петр Заборцев.

По последним данным Высшей школы экономики около 75% непродовольственных потребительских товаров составил импорт. А доля импортного оборудования и комплектующих варьируется от 50 до 100% в зависимости от рынка. Например, для автозапчастей — это 95%, для телекоммуникационного оборудования — 86% по прошлогодним данным.

Как в таких, условиях правительство собирается с помощью государственной поддержки в 20 млрд рублей решать вопросы ускоренного импортозамещения, эксперту решительно не понятно. Он предположил, что правительство не верит в способность отечественной экономики развернуть новый инвестиционный цикл. «Думают, что все можно будет купить в Китае или через "серый" импорт. А зря», — посетовал Петр Заборцев.

По мнению экономиста, мы очень скоро убедимся, что возможности китайской поддержки очень и очень ограничены, а в отечественную промышленность нужно верить и вкладывать свои силы и средства. Ставка на наших людей оправдается. Нужно лишь эту ставку сделать.

Многие предприниматели сегодня, даже имея возможность создавать аналоги западных товаров, не спешат этого делать. Кто-то не уверен в своих силах, кто-то не уверен в том, что запрет импорта продлится долго. А большинство вообще ничего не знает про меры поддержки импортозамещения. Несмотря на то, что Опора России и другие деловые сообщества стараются донести позицию правительства, многое остается предпринимателям не понятно. И вопросов задается очень много.

Правительству нужно перестать быть пассивным, а превратиться в активного агента развития промышленности, подчеркнул предприниматель. Уже сейчас очевидно, что ни выделяемых средств, ни инициатив, типа биржи импортозамещения от Минпромторга, недостаточно, чтобы запустить инвестиционную активность.

«Нам нужны основанные на государственно-частном партнерстве активные команды импортозамещения. Необходимо, чтобы Правительство через активные отраслевые группы, состоящие из предпринимателей, находило и устраняло появившиеся разрывы в цепочках передела. Снабжало ресурсами и технологиями тех предпринимателей, которые берутся за сложное дело развития нового импортозамещающего производства. Давало уверенность предпринимателям-промышленникам уверенность в завтрашнем дне и том, что инвестиции времени и ресурсов в производство и производительность труда будет оправдано. Тогда и произойдут те перемены и развитие промышленности, которые мы все ждем. Мы в предпринимательском сообществе к этому готовы. Теперь дело за Правительством и государством. Чтобы оно на практических делах показало, готово ли оно поверить в созидательные силы своих собственных граждан», — резюмировал Петр Заборцев.