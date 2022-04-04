Как выбрать хороший магазин автозапчастей

Это же означает, что любой водитель, независимо от класса и возраста его «коня», периодически нуждается в автомобильных запчастях. Где их искать сегодня, учитывая перебои с поставками, валютные колебания и скачкообразные движения цен?

Глобальный поиск

Если у вас нет в соседнем доме проверенного ритейлера с собственным складом востребованных деталей конкретно для вашего автомобиля, нужно искать того, у кого они есть. Желательно, в наличии, так как сейчас точно прогнозировать сроки доставки с сохранением ценника едва ли возможно.

Решением станет интернет-магазин с пунктом самовывоза в вашем городе, либо со службой доставки, которая привезет заказ по нужному адресу.

Интернет-магазинов много, и чтобы относительно быстро проверить наличие нужных именно вам запчастей, рекомендуем использовать сервисы-агрегаторы.

Говоря простым языком, они объединяют ассортимент сотен магазинов в единый каталог запчастей и по запросу пользователя отмечают, где нужные запчасти есть в наличии, сколько они стоят именно сегодня у конкретных ритейлеров, и сколько времени займет доставка в ваш город.

Не только оригиналы

Наличие запчастей для нужной вам модели автомобиля – это важный критерий поиска поставщика. Убедитесь, что наличие означает фактическое присутствие товара на складе, а не доставка «под заказ» с бессрочным ожиданием поставок из-за границы. Но этот критерий не единственный.

Преимущество использование профильного поискового сервиса – это еще и сравнение стоимости, которая всегда была одним из определяющих факторов покупательского выбора.

Отметим, что некоторые поисковые сервисы, как, например, https://www.partarium.ru/, дополнительно выдают список магазинов, где есть альтернативные запчасти, качественные реплики и другие аналоги, если оригинальных запчастей попросту ни у кого сейчас нет.

Конечно, при выборе неоригинальных запчастей стоит уделить особое внимание проверке качества продукции и не рисковать. Устанавливая непроверенные запчасти в критические узлы авто, отвечающие за безопасность на дороге.