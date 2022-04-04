Милош Банджур: «Говорят, что русские приходят»

Депутат от Сербской прогрессивной партии, профессор университета в Косовской Митровице Милош Банджур последовательно и открыто выступает в поддержку России и народа Донбасса. Накануне признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик политик опубликовал на своих страницах в соцсетях открытое письмо в поддержку жителей ЛДНР. В интервью «Эксперту» Банджур также рассказал о том, как изменилась политика США в отношении Косово после прихода к власти Демократической партии и о том, что сербы ждут усиления влияния России в регионе.



— Как вы оцениваете происходящее на Украине? Почему, на ваш взгляд, Россия была вынуждена применить силу?

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— К сожалению, Россия была вынуждена пойти на специальную военную операцию на Украине, потому что киевский режим закрыл все возможности для решения проблемы другими способами.

Целых восемь лет Россия терпеливо увещевала украинский режим, настаивая на необходимости выполнения взятых на себя обязательств и подписанных соглашений, касающихся положения народа в Донбассе — так называемых Минских соглашений 2014-го и 2015-го годов. Киев же не только не имплементировал то, что было подписано и о чем были достигнуты договоренности, но продолжал двигаться в противоположном направлении. Война против граждан Донбасса только усиливалась. Обстрелы гражданских объектов и большое число жертв, среди которых были дети, ясно свидетельствовали: режим в Киеве хотел, чтобы русский народ в Донбассе попросту исчез.

Все это время коллективный Запад молчал, не замечая страданий жителей Донбасса. Это происходило только потому, что речь шла о жертвах среди русских. Как как гарант Минских соглашений, Запад не прикладывал никаких усилий к тому, чтобы повлиять на Украину и принудить ее к исполнению достигнутых договоренностей. Напротив, киевский режим постоянно подстрекали к созданию угроз для национальной безопасности России. Выраженное намерение Киева вступить в НАТО — с учетом обстоятельств — максимально недружественный жест по отношению к Российской Федерации. Когда я говорю «обстоятельства», я подразумеваю исторический контекст и географическое положение Украины по отношению к России.

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То, что в Советском союзе сформировалось как территория УССР — это колыбель русского народа, его культуры, языка и веры. Поскольку границы внутри СССР носили всего лишь административный характер, была сформирована УССР, к которой в 1954-м году был присоединен русский Крым — как подарок от лидера украинского происхождения Никиты Хрущева. И это было относительно приемлемо для русских. До распада СССР.

В развале Союза в территориальном смысле было много выигравших и всего один проигравший. Народы, которые никогда не имели государственности, сразу же получили международно признанные государства. В то же время десятки миллионов русских стали национальными меньшинствами на своей земле — на территориях, которые всегда принадлежали русскому народу и российскому государству, но из-за начерченных в Советском союзе административных границ оказались вне материнского государства. Поэтому, распад СССР — если исключить идеологический контекст — стал самой большой несправедливостью, с которой столкнулся русский народ.

Было естественным ожидать, что и после обретения самостоятельности бывшие республики СССР продолжат сотрудничество с Российской Федерацией, как с опорным столпом бывшего государства. Долгая история совместной жизни от царской России до СССР, совместных успехов и страданий, жертв, принесенных на алтарь великой победы над нацизмом в Великой отечественной войне, экономическая и промышленная взаимозависимость — все это предполагало дальнейшее взаимное сотрудничество.

Однако народы, сбежавшие от собственной национальной идентичности в силу приобретенных религиозных или незначительных местных отличий от материнского государства, пришли к закостенелому национальному романтизму, который прежде всего проявляется в нетерпимости к минимальным отличиям. И нетерпимость эта больше всего проявляется в отношении тех, кто ближе всех.

Поскольку вновь формирующийся народ характеризует отдельность национальной идентичности, в новых нациях она выражается в первую очередь исключением какой-либо совместной идентичности с материнским государством, или формированием абсолютно ложной, выдуманной, сфальсифицированной идентичности с игнорированием исторических фактов. «Бегство от себя» новосозданных наций и государств проявляется в ненависти и агрессии к народу, от которого они произошли. На территории бывшей Югославии это привело к кровавому сценарию «взаимного раскола», а на Украине — к тому, что русофобия стала частью государственной и национальной политики.

НАТО во главе с США и Великобританией не выполнили обещание о нерасширении Альянса на восток после распада организации Варшавского договора и СССР. Первая фаза, которая подтверждает враждебные намерения по отношению к России — вступление в НАТО стран Восточной Европы, бывших членов Варшавского договора.

Сейчас в бывших советских республиках спецслужбы Запада, используя проверенные инструменты (неправительственные организации, СМИ) на основе фрустраций и комплексов, существующих в новообразованных государствах, приводят к власти марионеточные режимы, которые по определению настроены против России. Цель этой деятельности — окружить границы России странами НАТО до такой степени, чтобы обезвредить ее ядерный потенциал и вынудить к капитуляции без единого выстрела. Таким образом, Запад получил бы доступ к самому большому на планете запасу полезных ископаемых. В этом смысле философия НАТО не далеко ушла от гитлеровских идей, выраженных в известном лозунге «Drang nach Osten» («натиск на Восток») и в якобы «неправильном распределении природных ресурсов и жизненного пространства».

Отношение Украины к России было сравнительно приемлемым до второй — успешной — попытки Запада в 2014 году путем очередной «цветной революции» и уличного насилия свергнуть законно избранного президента и привести к власти марионеток. С этого момента нацистское прошлое украинского меньшинства на западе страны, в регионах, присоединенных Сталиным к УССР в 1939 году за счет территорий Польши, Чехословакии, Венгрии и Румынии, становится ценностью и идеологией, которую марионеточный режим в Киеве навязывает целой нации. А все, что объединяет Украину с русским народом — отторгается. Вплоть до того, что режим в Киеве перестает прославлять великий вклад украинского большинства в рядах Красной Армии в победу над нацизмом и начинает чествовать нацистское прошлое украинского меньшинства.

Фактическое объявление «нежелательным элементом» почти половины граждан Украины, чей родной язык русский, и которые считают себя русскими, неизбежно привело к самоорганизации и самообороне, прежде всего, в областях, где русский народ составляет большинство. Формирование ДНР и ЛНР и присоединение Крыма к России — это реакция на внутреннюю антирусскую политику режима.

Поскольку лидеров НАТО не устраивает стабилизация ситуации, они подталкивают своих киевских марионеток к террору в отношении русского народа и в качестве «пряника» сулят вступление в НАТО. Вооружение Украины со стороны США и НАТО было подготовкой к нападению на ЛДНР и изгнанию русских с этих территорий. Затем последовало бы нападение на Крым и размещение ядерного оружия НАТО на границе с Россией.

Подобный сценарий был реализован в 1995 году в Хорватии, бывшей республике СФРЮ, когда хорваты, вооруженные и обученные американскими инструкторами, изгнали 250 тысяч сербов с исторической сербской земли, которую признавала сербской даже Австро-Венгерская империя. После одностороннего выхода из состава Югославии в 1992 году к власти в Хорватии пришел неонацистский режим, идеологией которого во время Второй мировой было истребление сербов. Тогда в концлагерях и резне в сербских селах от рук хорватских усташей (нацистких коллаборантов) погиб миллион сербов.

Страшась повторения истории, сербы самоорганизовались и защищались в местах компактного проживания, а ООН отправила миротворческие силы с целью защиты этой территории и гарантирования безопасности сербскому народу. Но на глазах миротворческих сил хорватская армия 5 августа 1995 года напала на территорию, находившуюся как бы под защитой ООН, убивая людей в их домах и обстреливая колонны беженцев. НАТО молчало, Запад делал вид, что ничего не замечает, и вскоре Хорватия — националистический режим с явно выраженной сербофобией была принята в Евросоюз. Хорватские сербы остались изгнанниками, а те немногие из них, кто живет в Хорватии в других областях — подвергаются ассимиляции.

Так что президент Путин своим приказом начать спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины предупредил «окончательное решение русского вопроса», которое было бы реализовано путем подготовленной агрессии Киева сперва в отношении ЛДНР, а затем и Крыма. И предотвратил дальнейшее вступление Украины в НАТО.

— Президент Сербии Александр Вучич объявил о решении не присоединяться к антироссийским санкциям и заявил, что необходимо «быть спокойными, чтобы пройти через мировой кризис, отделавшись лишь царапинами». В чем сложность положения Сербии и какое давление оказывают на нее Евросоюз и США?

— Официальный Белград занял довольно сбалансированную позицию по вопросу кризиса на Украине. Сербия не присоединится к санкциям против России вопреки давлению Запада. После 2000 года Сербия провозгласила намерение вступить в Евросоюз и сейчас идет переговорный процесс, который подразумевает приведение сербского законодательства в соответствие с правилами ЕС.

На данный момент открыто более половины из 35 глав.

В 2008 году Сербия подписала Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС, которое вступило в силу в 2013 году. С того момента Сербия получила доступ к фондам помощи перед вступлением (Pre-Accession Assistance), из которых финансируются инфраструктурные проекты, особенно в сферах защиты окружающей среды, энергетической безопасности, улучшения законодательства и верховенства закона. Речь идет о значительных средствах, которые ЕС выделяет на безвозмездной основе с помощью кредитов Европейского банка реконструкции и развития, банка Совета Европы, Всемирного банка и других международных финансовых организаций.

В чем большое существует несогласие, и в чем ЕС постоянно упрекает Сербию — это необходимость согласования внешней политики с политикой Евросоюза, которое подразумевает и согласование политики по отношению к России и Китаю.

Сербия исторически является стратегическим союзником России. В последние десятилетия и отношения с Китаем достигли уровня стратегического партнерства. Процесс вступления Сербии в ЕС продвигается чрезвычайно медленно, значительно медленнее, чем у соседних стран, что вызывает у сербов сомнения в реальных намерениях Евросоюза принять нас.

Отдельная загадка — будет ли ЕС требовать от Сербии в качестве финального условия официального признания Косово, или же только урегулирования отношений с Приштиной. Сейчас официальная позиция Евросоюза такова, но это не означает, что она не изменится. Опыт свидетельствует, что ЕС и Запад сегодня говорят одно, а завтра другое, подпишут одно, а в реальности сделают совсем иначе.

Кстати, пять стран Евросоюза не признали самопровозглашенную Республику Косово, но это не гарантирует, что ЕС под давлением США и НАТО не будет требовать от Сербии признания Косово как условия для вступления. Сербия же на это не пойдет никогда. Между тем, ЕС — самый крупный инвестор в Сербии: более двух третей прямых инвестиций в нашу промышленность приходят из Германии и других стран Евросоюза. Учитывая эти обстоятельства, руководству Сербии было нелегко принять решение о неприсоединении к санкциям коллективного Запада против Российской Федерации.

С другой стороны, хотя Сербия в официальном сообщении правительства оправдывается перед Западом наличием собственных интересов, на самом деле за отказом присоединиться к антироссийским санкциям стоит нечто гораздо большее, чем чистый интерес. Да, наша нефтяная и газовая промышленность на 51% в собственности российских компаний, мы энергетически полностью зависим от России, Сербия не хочет потерять российский рынок и привилегии безналогового экспорта в Россию и страны ЕАЭС.

Но помимо экономики, Сербия защищает свой политический интерес. Россия — главный, а иногда и единственный защитник Сербии в международном плане.

Своей позицией и вето в Совете Безопасности Россия защищает не только суверенитет Сербии и резолюцию №1244 по вопросу Косово и Метохии, но и положение сербов на территории бывшей Югославии.

Россия, уважая Дейтонские соглашения, отстаивает позицию Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Россия, применив право вето, не позволила Великобритании с помощью резолюции Совета Безопасности провозгласить сербов народом, осуществившим «геноцид». Правда заключается в том, что сербский народ — главная жертва развала Югославии. Западу свойственно подменять причины и следствия, злодея и жертву, и смотреть на факты как сквозь негатив на пленке. Так было и в нашем случае, и так же происходит и в российско-украинском кризисе.

Есть и еще один важный аспект. Помимо экономического и политического интереса, в сербской позиции неприсоединения к санкциям против России важен и этический, эмоциональный момент.

Россия на протяжении веков помогала нашему освобождению от Османской империи после распада сербского царства и последующего поражения в битве на Косовом поле в 1389 году, когда погибли оба правителя — и сербский, и турецкий. Тогда началось падение Сербии и дальнейшее продвижение османов на Балканах.

В восьмидесятилетнем процессе восстания и бунта против турок, благодаря постоянной дипломатической и позднее военной помощи России, Сербия постепенно получает все большую автономию от османов, и затем — независимость в 1878 году.

Русский царь Николай II, защищая Сербию, ввел недостаточно готовую Россию в Первую мировую войну, что оказалось губительным для него, его семьи и всей царской России.

Во второй мировой войне сербы с большими потерями сдерживали 77 немецких дивизий, что в критический момент облегчало позицию Красной армии. А в конце войны Красная армия оказала неоценимую помощь в освобождении Югославии от нацистской Германии.

Сегодня официальный Белград мыслит так же, как и огромное большинство сербов, хотя и не может это озвучить публично. А большинство сербов уверены: Россия права, президент Путин поступил верно. Нам, сербам, претерпевающим с 1990-х всю несправедливость западной политики, пережившим агрессию 19 стран НАТО без одобрения Совета Безопасности, 78 дней и ночей беспощадного уничтожения промышленности и инфрастктуры, убийств мирных граждан кассетными бомбами и бомбардировки обедненным ураном с целью отнять у нас святую часть нашей территории — Косово — не нужно объяснять политику Альянса. Мы знаем, что правда на стороне России. А там, где правда — там и Бог!

— Почему Сербия в ООН проголосовала за резолюцию, в которой осуждается «нападение России на Украину»? Чем Запад угрожал Белграду в случае отказа от поддержки данной резолюции?

— Да, к сожалению, Сербия частично поддержала резолюцию ООН, которая осуждает военную активность России на Украине. Объяснение — в сбалансированной позиции, которая в реальности не навредит России.

Большинство членов ООН под давлением Запада проголосовали за эту резолюцию. Плюс-минус один голос не повлияет на результат, а нам, которые десятилетиями страдали от войн, давления Запада и санкций, значительно облегчает ситуацию.

Наша геополитическая позиция очень чувствительна к санкциям. Мы окружены странами НАТО, и со своим военным нейтралитетом мы словно «соринка в глазу». Мы единственное светлое пятно на карте НАТО в Европе. Конечно, так же, как и Босния и Герцеговина — только из-за позиции Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины, — Прим. авт.), которая имеет право вето в вопросах государственной политики. Таким образом, на Балканах только сербы не входят в НАТО, окруженные странами Альянса.

Кроме того, Сербия принципиально поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех стран, в том числе и Украины — в этом нет ничего нового. Это известная позиция, которая опирается на защиту резолюции №1244 СБ ООН, суверенитет Сербии в Косово и Метохии и осуждение агрессии НАТО на СРЮ в 1999 году.

Разумеется, агрессия НАТО против нас и право России защищать свою национальную безопасность схожи только в том, что это военные операции на территории другой страны. Все остальное в корне отличается.

— Вы опубликовали в соцсетях открытое письмо в поддержку жителей Донбасса. Что вас побудило к этому?

— Я родился в Косово и Метохии. Вырос возле главного города — Приштины, в поселке Косово поле, в том месте, где состоялась эпическая битва с турками в 1389 году, после чего последовало падение и потеря сербской государственности. Будучи студентом, я внимательно следил за развалом Югославии и огромной несправедливостью, которой он обернулся для сербского народа. Поскольку я жил там, я хорошо знаю, что Запад выдумал причины агрессии на Сербию, чтобы отобрать Косово. CNN и BBC, все западные СМИ публиковали множество фейков — так же, как и сейчас про Украину. Эти фейки стали поводами для бомбардировок Сербии. Самые жестокие из них пришлись на Косово и Метохию, где я в то время находился.

После вывода сербской армии и полиции, территорию края заняли войска НАТО в роли миротворцев, что не мешало албанским террористам продолжать убивать сербов, нападать на сербские дома и сжигать их имущество. Кульминацией стал массовый погром в 2004 году. Миротворцы ООН, а в реальности — силы НАТО — спокойно наблюдали, как толпа албанцев прогоняет сербов из их домов и затем сжигает их. Наблюдали они и то, как горят наши церкви и монастыри. И ничего не предприняли.

Я отношусь к категории людей, которые способны отличать правду от лжи, и у меня врожденное чувство справедливости. Я не уважаю силу так, как от меня того ожидают, и я ценю правду больше, чем от меня того ждут. Все, что переживает русский народ на территории бывшего СССР, мы, сербы, перенесли в тяжелой форме на пространстве бывшей Югославии. Тот, кто видел много зла от американской «кухни», умеет сочувствовать жертвам. Поэтому как профессор, интеллектуал и народный депутат я написал письмо поддержки жителям Донбасса.

Я наблюдаю за расцветом кровожадного неонацизма на Украине и вижу, какое зло СМИ и искаженная государственная политика могут принести молодому поколению. Эти дети и молодые люди действительно верят в то, что навязали им в школах и в СМИ. Нация, воспитанная на ненависти к кому бы то ни было, а в данном случае — к братскому русскому народу — на ошибочном и неверном пути.

Цель России — не граждане Украины, а именно неонацисты. Это ясно для нас, но не для тех, кто не имел возможности услышать правду, и кого «Азов» и другие нацбаты сейчас держат в подвалах, чтобы вызвать ненависть к российской армии. Я предполагаю, что нацисты будут использовать население как живой щит, ведь они знают, что русская армия смотрит на жителей Украины как на свой народ. Подобное происходило в Сараево во время войны в Боснии и Герцеговине.

Тогда боевики-мусульмане не только прикрывались мирными людьми как живым щитом, но и совершили ряд страшнейших преступлений в отношении сограждан, а потом с помощью западных спецслужб и СМИ обвинили в этом сербов. Так было и в случае обстрела рынка «Маркале», когда погибли мирные жители Сараево. Запад сразу же обвинил сербов и провозгласил их виновниками. Позднейшие экспертизы, согласно которым снаряды прилетели не с сербских позиций, а с другой стороны — не имели значения. Это же будут делать и украинские фанатики. В этом я не сомневаюсь.

— Как изменилась политика США при администрации Байдена в отношении Сербии, в том числе, по вопросу Косово и Метохии и Республики Сербской? Стала ли она жестче?

— Сколь бы необычным и эксцентричным ни был президент Трамп — было ясно, что миру будет его не хватать, учитывая то, кем его заменили.

Президент Байден — представитель Демократической партии, которая продолжает империалистическую политику США, выраженно антирусскую, а с тем и антисербскую. Истеблишмент Демпартии во время войны в Югославии соревновался между собой в демонизации сербов. Господин Байден был одним из жесточайших сербофобов. Результатом этой демонизации стала агрессия НАТО против Югославии и оккупация Косово.

Обобщенно говоря, Демократическая партия — это продукт глубинного государства (deep state) и военно-экономического комплекса, которому необходимы войны, потому что они приносят прибыль. Господин Трамп пришел к власти по их неосторожности, и это может считаться случайностью в американской внешней политике. Насколько глубинное государство могущественно — можно было видеть по полной блокировке президента Трампа в СМИ и соцсетях еще до окончания его мандата.

Исключение телевизионных обращений президента нации и удаление его аккаунтов в соцсетях — скандальны. Если они делали это против своего действующего президента — что мир может ожидать от них? Ничего хорошего, разумеется. Господин Байден — представитель этого глубинного государства и той Америки, которая жаждет диктата во всем мире.

В этом же смысле США вернулись и к своей острой политике, направленной против сербов. Сам выбор Кристофера Хилла на должность посла в Белграде, возвращение с пенсии игрока старой команды, которая оказывала давление на Сербию, не свидетельствует о добрых намерениях.

Но мир изменился. Чем раньше они поймут, что мир снова становится многополярным — тем лучше будет для всех.

9 июня 1999 года подписанием Военно-технического соглашения в Куманово между силами НАТО и правительством СРЮ была создана основа для резолюции №1244 СБ ООН, которая вынуждала Сербию пойти на уступки, гарантируя при этом сохранение её территориального суверенитета в Косово и Метохии. Согласно этой резолюции, силы и администрация Югославии ушли из Косово, и на их место пришли миротворцы и администрация ООН. «Миротворцы» на деле являлись вооруженными силами ключевых стран НАТО, которые совершили агрессию против СРЮ — они поделили территорию края на зоны своего военного присутствия. Так что речь идёт о фактической оккупации Косово со стороны агрессора с согласия Совета Безопасности ООН.

Резолюция предусматривала возвращение через год сербской армии и полиции на границы Сербии с соседними странами на территории Косово — что никогда не было реализовано. Зато в присутствии своих союзников Армия Освобождения Косово продолжала терроризировать сербское население, которое было вынуждено в результате бежать в Центральную Сербию.

Вопреки резолюции №1244 косовские временные органы власти провозгласили независимость Косово 17 февраля 2008 года — через день после того, как тогдашняя сербская власть передала вопрос Косово на решение с уровня ООН на уровень Евросоюза. Косово сразу же признали страны, которые участвовали в агрессии против СРЮ, и многие другие. Сделано это было под давлением США и НАТО.

Брюссельские соглашения 2013 года регулируют множество важных вопросов, касающихся совместного проживания сербов и албанцев на Косово. Хотя Сербия выполнила большую часть договоренностей, Приштина не исполнила важнейшие обязательства по сегодняшний день. Сообщество сербских муниципалитетов — первый и важнейший для сербов пункт соглашений — так и не было создано.

Вместо этого Приштина с приходом новой власти после косовских выборов в октябре 2019 года нарушает и уже отрегулированные отношения. Правящую партию «Самоопределение» премьера Альбина Курти характеризуют в большей степени, чем предыдущее правительство, односторонние действия, провокационные акции в отношении сербов в Косово и полное отсутствие желания настоящего диалога с Белградом.

Чего стоит одно только введение налога на товары из Сербии в размере 100% от стоимости, которое имеет целью создание кризиса снабжения в сербской среде и материальные потери Сербии в размере полумиллиарда евро.

А запрет на въезд машин с сербскими номерами, который привел к транспортному кризису, преодоленному с большими сложностями?

Нельзя не упомянуть и частые операции косовского спецназа в сербских районах на севере Косово, куда полиции запрещен доступ без согласия сербов. Они ставят своей целью создание ощущения неуверенности среди сербского народа и подталкивают его к переселению.

В общем, смена власти в Приштине на чрезвычайно деструктивную в комбинации с приходом администрации Байдена оставляют мало шансов на то, что вопрос Косово решится путем диалога. Сербия не может согласиться с ультимативным требованием признать независимость Косово, к которому сводятся все требования Приштины. А США в лице своего представителя, который выступает «посредником» в диалоге Приштины и Белграда, вместо того чтобы оказать давление на косовские власти сообщают Приштине: «Вас никто не может заставить соглашаться на то, чего вы не хотите».

Я убежден, кстати, что администрация Байдена дает «зеленый свет» Приштине на односторонние акции, которые усиливают напряженность отношений с сербами в Косово и с Белградом. В частности, запрет косовским сербам участвовать в президентских и парламентских выборах, который вынесла администрация Альбина Курти, обострил межнациональные отношения на территории края. Но такой запрет был бы невозможен без негласной поддержки кураторов Косово — администрации США.

Приштина непрерывно провоцирует Белград на то, чтобы Сербия с целью защиты сербского населения в Косово и Метохии применила военную силу. Учитывая, что НАТО защищает не мир внутри Косово (что Альянс, по идее, должен был бы делать), а границы «независимого государства» — военная интервенция Сербии стала бы началом конфликта с силами НАТО. Разумеется, любому терпению есть предел, и Белград не раз обозначал всем, в том числе и НАТО, где лежат границы этого терпения — чтобы потом никто не мог сказать что-нибудь вроде «А мы не знали!».

Как будут развиваться события в Косово, знают только те, на чьей «кухне» это готовится. Сербия выступает за мирное и ненасильственное решение вопроса, но есть и граница терпения. В любом случае, время работает на албанцев, поскольку они, как этническое большинство, находятся у власти, и это дает им возможность под защитой сил НАТО формировать и укреплять механизмы своей самопровозглашенной псевдогосударственности.

Только возвращение решение вопроса в ООН при активном участии России и при поддержке Китая в Совете Безопасности потенциально может привести к результату. Если войска НАТО покинут территорию Косово и их заменят миротворцы из военно-нейтральных стран, косовских албанцев можно будет «спустить на землю» и стимулировать диалог.

— Как Россия могла бы укрепить свое влияние в Сербии? Ведь Сербия — единственная отчетливо пророссийская страна в Европе, однако она пока, похоже, не в приоритете внешней российской политики…

— России следует обратить больше внимания на Сербию путем укрепления конкретного сотрудничества во всех сферах. Мы довольны внешнеполитической позицией России и русской защитой, которой мы располагаем в международных организациях. Хочется, чтобы Россия была более активна дипломатически, чтобы поддерживала дружественных политиков в регионе. Мы видим, что если кто-то подвергает нападкам прозападного политика — за него сразу же заступаются все посольства, НПО, прозападные СМИ. России можно брать с них пример.

В научном, образовательном, культурном и молодежном сотрудничестве необходимо найти более успешные модели и усилить его. Очень не хватает программ по обмену студентами, различных стипендиальных программ, чтобы сербы получали стипендии в российских университетах, как это происходит в европейских. Не менее важна и дальнейшая работа с сербскими студентами — чтобы Россия всегда на них рассчитывала и поддерживала.

Было бы замечательно, если бы по аналогии с Институтом Гёте, Альянс Франсез, Институтом Сервантеса — открылся бы Институт Пушкина в Белграде и других городах, где была бы возможность бесплатно изучать русский язык.

Сербы любят следить за российскими СМИ, но большинство сербов не знают русского языка. Очень не хватает российского телевидения на сербском на национальной частоте и в кабельной сети. Многие сербы годами мечтают об открытии RT на сербском и недоумевают, почему до сих пор это не было сделано — его бы смотрели во всем балканском регионе. Здесь уже много лет работает даже Аль-Джазира, а с недавнего времени — и Euronews. Даже CNN фактически имеет свой сербский «филиал» — канал N1.

Знаете, есть такая популярная песня группы «Зана» с названием: «Говорят, говорят, что русские приходят». Мы, сербы, этого прихода ждем.

