На западном побережье Японии произошли три землетрясения

Сразу три землетрясения подряд менее чем за час произошли в префектуре Исикава на западном побережье Японии, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на главное метеорологическое управление страны.

Первые два землетрясения произошли с интервалом в 2 минуты в 10.26 и 10.28 (4.26 и 4.28 по московскому времени соответственно). Магнитуда подземных толчков составила 4,3 и 4,1. Очаг залегал на глубине 10 километров, отмечает управление.

Третье землетрясение произошло там в 11.18 (5.18 по московскому времени), магнитуда составила 4 балла. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет.

В настоящее время сведений о жертвах и разрушениях нет.

16 марта в Японии произошло землетрясение, после которого была объявлена угроза цунами. Волны высотой до 20-30 сантиметров достигли побережья префектур Мияги и Фукусима. В регионе произошли подземные толчки магнитудой выше 2,5 баллов.