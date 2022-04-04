Выброс нефти из резервов приведет к неожиданным последствиям для США

Президент Байден пообещал распечатать Стратегический нефтяной резерв США (SPR) и, выбрасывая в течение 6 месяцев каждый день по миллиону баррелей нефти, сбить цену на нефть и, соответственно, бензин на американских автозаправках. Страны-члены Международного энергетического агентства (IEA), со своей стороны, планирует выбросить на рынки 60 млн баррелей нефти.

Очевидно, пишет Oil Price, что эффект от выброса 180 млн баррелей нефти в течение полугода будет совсем не таким, как ожидали американские власти, а в среднесрочной перспективе это решение больно ударит по США.

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В конце прошлого года Вашингтон тоже распечатывал SPR и единовременно выбросил на рынки 50 млн баррелей. Цены тогда снизились, но всего лишь на несколько дней, после чего рост цен как на нефть, так и на бензин продолжился. Выяснилось, что в ценообразовании дисциплина участников соглашения ОПЕК+, которые невзирая на просьбы и давление США продолжают прибавлять ежемесячно 400 тыс. бар./сутки, чего явно недостаточно для снижения цен, оказалась сильнее всех выбросов нефти из резервов США и их союзников. Сейчас ситуация осложняется еще и дополнительными санкциями, введенными коллективным Западом во главе со США против России.

В середине марта Минэнерго США заявило о продаже 30 млн баррелей из SPR. Однако появление этой нефти вообще произвело нулевой эффект на цены. Новое распечатывание резерва значительно больше. К сожалению, для Белого дома фундаментальные факторы на рынке нефти с ноября прошлого года изменились очень слабо.

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Администрация Байдена не может повлиять не только на арабских нефтяников с берегов Персидского залива, но и на американских. Сланцевики сейчас отправляют высокие доходы от продажи дорогой нефти не на увеличение добычи, а на повышение дивидендов акционеров. Казалось бы, сейчас наступают «золотые дни» для получения огромной прибыли для небольших независимых нефтяных компаний, которым не нужно выплачивать дивиденды акционерам по причине их отсутствия, но и у них много проблем. Главная – недостаток финансирования, потому что банки сейчас крайне неохотно выдают нефтяникам кредиты из-за очень популярной сейчас «зеленой повестки» в энергетике.

Негативно повлияла на способность американской «нефтянки» резко увеличить добычу нефти и пандемия с ее большими проблемами с цепочками поставок. В сланцевом секторе сейчас большой дефицит самого необходимого: песка, цемента, оборудования, стальных труб и т.д.

При таких условиях, пишет OP, выброс на рынки любого объема нефти снизит цены на нефть и бензин лишь на очень короткое время. Причем, в среднесрочной перспективе ситуация скорее всего даже ухудшится: если сейчас Белый дом продает нефть по 100 долларов за баррель, то покупать ее для восстановления SPR, не исключено, придется уже, скажем, по 150 долларов.

О необходимости восстановления SPR, похоже, политики забывают или не придают ей внимания. Особенно это важно сейчас, когда речь идет об изъятии из резерва 180 млн баррелей. Это, между прочим, почти треть от имеющихся в SPR 580 млн баррелей. При очень вероятном сохранении фундаментальных факторов на нефтяном рынке ждать в ближайшее время следует не снижения, а дальнейшего роста цен на нефть.

Экономисты МЭА предупреждают, что из-за санкций дефицит 3 млн баррелей в день российской нефти почувствуется уже во втором квартале. ОПЕК+ не намерена ускорять восстановление размеров допандемической добычи нефти. В общем ситуация для Белого дома тревожная даже несмотря на то, что добыча нефти в Америке на прошлой неделе впервые более чем за два месяца выросла. Однако выросла она всего лишь на 100 тыс. бар./сутки.