NFT: особенности и преимущества технологии

Чтобы стать подтвержденным владельцем того или иного digital актива, требуется блокчейн, например, применительно к изображению технология позволяет идентифицировать его автора.

Рынок NFT

Дискуссии о том, как использовать НФТ, во многом исходят из принципа взаимозаменяемости, но это весьма относительное понятие. Например, редкая монета для несведущего человека может оцениваться с один цент, а ценность ее в глазах коллекционера несравненно выше. Подобные нюансы учитываются, когда те или иные элементы добавляются в блокчейны.

Рынок токенов невелик, и его достаточно слдожно измерить, но при этом можно ориентироваться на вторичный объем торговли и количество уникальных адресов. В 2018 г. насчитывалось 8 500 учетных записей, к концу 2019 г. это число возросло до 20 000. Основную движущую силу рынка составляют опытные пользователи.

Покупка и продажа NFT токенов

Наиболее востребованные платформы, где можно приобрести токены и продать их – это Rarible и OpenSea. Как правило, используется криптовалюта Ethereum. Если цена не особенно высока, токены продаются с фиксированной ценой, а также по принципу голландского аукциона. Если речь идет об активе дорогостоящем, применяется иной метод – аукцион английский.

Для продажи на OpenSea продавец должен авторизоваться:

установить в используемый браузер специальное расширение – криптовалютный колешел Metamask и зарегистрировать его;

зарегистрироваться на OpenSea;

создать коллекцию путем нажатия кнопки с надписью Create;

ввести наименование коллекции, описание, логотип;

выставлять на продажу токены, которые в рамках коллекции именуются item;

заполнить все необходимые поля, включая наименование, описание свойства, уровни развития, статистику, количество копий, подлежащих продаже.

После этого остается только выставить item на продажу, нажав кнопку Sell.

Варианты продажи

Возможны различные способы продажи:

по фиксированной цене (Set Price);

аукцион классический (Highest);

продажа одного item в сочетании с другими (Bundle).

В первом случае необходимо ввести цену (Price), установить время продажи (Schedule for a future time) и ограничить ее для определенного адреса ETH (Schedule for a future time). Классический аукцион предполагает установку начальной цены (Minimum Bid), определение значения, без достижения которого аукцион не состоится (Reserve price) и установку даты закрытия (Expiration Date).

NFT – это поистине нестандартный мир, и научившихся ориентироваться в нем ожидает немало увлекательного.