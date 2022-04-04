Особенности каширования картона

Это делается на ламинирующей машине, которая позиционирует офсетный лист относительно листа картона, и склеивание возможно благодаря слою клея, нанесенному на лист картона. Если вам нужна Папка обложка то такая технология идеально подходит.

Как выполняют каширование

При нанесении слоя клея происходит введение в материал определенного количества влаги, что приводит к деформации листа. Чтобы предотвратить это, машина оснащена системой флип-флоп, позволяет вращать элементы склеенного материала относительно друг друга, что позволяет поддерживать плоскостность листов. Упаковка, в которой используется каширование, имеет очень высокий уровень облагораживания, например, золочение или различные типы лака на одной упаковке.

Кашированиет это облагораживание бумажного изделия наклеиванием тонкого слоя бумаги (непечатной или печатной) на гораздо более толстую бумагу, например, твердый или гофрированный картон, в декоративных или технологических целях.

Каширование можно комбинировать: с тиснением, фольгой, горячей штамповкой и лакировкой.

Каширование используется в упаковках, которые требуют очень качественной печати, невозможной для достижения другими методами.

Упаковка, в которой используется каширование, имеет очень высокий уровень облагораживания, например, золочение или различные типы лака.

Что такое каширование картона?

Процесс каширования заключается в приклеивании листа офсетной печати, отличающегося очень высоким качеством печати, к листу гофрированного картона. Это делается на ламинирующей машине, которая позиционирует офсетный лист относительно листа картона, и склеивание возможно благодаря слою клея, нанесенному на лист картона.

При нанесении слоя клея происходит введение в материал определенного количества влаги, что приводит к деформации листа. Чтобы предотвратить это, машина оснащена системой флип-флопа, которая позволяет вращать партию склеенного материала относительно друг друга, что позволяет поддерживать плоскостность листов.

Чем отличаются кашированные пакеты?

Основной задачей каширования является усиление эстетических качеств картонной упаковки. Необходимым оборудованием являются машины, оснащенные специальными клеевыми боями, которыми управляет оператор машины. Чтобы предотвратить скручивание, вам нужно изменить направление волокон каждого листа, чтобы они высохли.