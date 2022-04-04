Отечественную авиацию перезапускают после кризиса

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил сегодня о снятии Россией с 9 апреля всех ограничений на чартерное и регулярное авиасообщение еще с 52 странами. До этого момента таких государств было только 15.

Ограничительные меры ранее вводились для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Снятие их сейчас свидетельствует не только об отступлениипандемии COVID-19, но и о стремлении «перезапустить» гражданскую авиацию России после санкционного кризиса.

В полный список, опубликованный на сайте Росавиации, входят Аргентина, Алжир, Афганистан, Босния и Герцеговина, Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, Венесуэла, Гонконг, Египет, Зимбабве, Индия, Израиль, Индонезия, Ирак, Иордания, Кения, КНДР, Китай, Коста-Рика, Кувейт, Лесото, Ливан, Маврикий, Малайзия, Мадагаскар, Мальдивы, Марокко, Молдавия, Мозамбик, Мьянма, Монголия, Намибия, Оман, Перу, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Сейшелы, Сирия, Танзания, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, Фиджи, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.

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Теперь полеты туда доступны всем российским авиакомпаниям. Впрочем, на практике это, разумеется, не значит, что в ближайшее выходные из Москвы можно будет улететь прямым рейсом в Лиму, Йоханнесбург или Кингстон.

Во-первых, даже в доковидные времена далеко не во все перечисленные государства из РФ осуществлялись пассажирские авиаперевозки без пересадок по чисто практическим причинам, связанным с коммерческой целесообразностью. Во-вторых, имеющийся сейчас в наличии у отечественных перевозчиков парк самолетов, а также другие причины санкционного характера ограничивают возможности по открытию новых направлений.

Стоит отметить, что с некоторыми из указанных в списке стран авиасообщение не прерывалось, но количество рейсов было ограничено. В некоторых случаях выполнялись они в последнее время лишь зарубежными компаниями. В любом случае данное решение российских властей показывает, что взаимное закрытие воздушного пространство с ЕС, США и рядом других стран не изолировало Россию. В тоже время кабмин проводит политику, направленную на оживление рынка авиаперевозок.

Бесшовное бронирование для перевозчиков

Похоже, что совсем не случайно за несколько часов до заявления Михаила Мишустина входящая в государственную корпорацию «Ростех» компания «РТ-Транском» отчиталась о готовности обеспечить экстренный перевод российских авиакомпаний на отечественную систему бронирования билетов, защищенную от возможных инцидентов, сбоев и санкций. Особое внимание при разработке было уделено защите данных пассажиров. Партнером разработчика выступила компания «Сирена-Трэвел».

«Отечественная система бронирования создана в двух вариантах — основном (для постепенного планового перехода авиакомпаний) и резервном (для экстренного подключения и обеспечения стабильной работы отрасли в случае эксцессов). Резервная система готова к режиму экстренного перехода в сжатые сроки. При этом все сервисы по продаже, электронной коммерции, обслуживанию и регистрации пассажиров в аэропортах будут доступны бесшовно. В настоящий момент проведены тесты системы с участием крупнейших перевозчиков, чтобы отработать необходимые организационно-технологические мероприятия и подготовить персонал авиакомпаний», —сообщила пресс-служба ГК «Ростех».

Важно, что система может быть доработана для каждой авиакомпании в индивидуальном порядке с учетом IT-ландшафта и специфических требований. При этом бюджетные средства или средства авиакомпаний для этого не понадобятся. В «РТ-Транском» утверждают, что вывели на рынок конкурентоспособный сервис, базирующийся на отечественном решении, и указывают в качестве конкурентного преимущества сокращение объемов текущих затрат на сопровождение, так как тарифы системы ниже импортных аналогов.

На сегодня отечественная система бронирования уже внедрена в полусотне российских авиакомпаний, совокупный объем перевозок которых составляет 40 млн пассажиров в год. Ей пользуются Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса» и некоторые другие. Переход на нее остальными отечественными перевозчиками может быть осуществлен буквально в течение 24 часов. То есть возможность бронировать авиабилеты на рейсы после 9 апреля уже в новой российской системе теоретически вполне реальна.

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«Аэрофлот» распродает билеты

На этом фоне «Аэрофлот», использующий пока зарубежную систему бронирования, объявил о снижении в период с 4 по 12 апреля цен на внутрироссийские рейсы. Билеты у национального перевозчика подешевеют на 30-35% даже с учетом всех дополнительных сборов.

Как уточнили в пресс-центре компании, предложение распространяется на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами России. Тарифы можно будет комбинировать для построения транзитных маршрутов между городами по РФ. Перелет должен быть осуществлен с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах компаний и на некоторых рейсах аффилированной «России».

Скидки пока не распространяются на перелеты в те города, аэропорты которых закрыты из-за проведения спецоперации на Украине.

Банкротство авиадиспетчеров отменяется

Обнадеживающие новости появились сегодня и для находящегося в тяжелом финансовом положении из-за сокращения перевозок национального провайдера аэронавигационного обслуживания — ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Федеральным профсоюзом авиационных диспетчеров (ФПАД России) получено письмо за подписью заместителя министра транспорта Игоря Чалика, в котором сообщается о направлении в Минэкономразвития предложения по включению предприятия в перечень системообразующих организаций российской экономики. Делается это в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению экономического развития страны в условиях внешнего санкционного давления.

Таким образом, власти окажут авиадиспетчерам, без которых движение воздушных судов в российском небе в принципе невозможно, прямую поддержку. Речь идет о выделении субсидий и госгарантиях. Возможно, данный шаг следовало сделать несколько раньше. Однако здесь имеет место тот самый случай, про который корректно сказать: «лучше поздно, чем никогда». Вопрос о потенциально возможном банкротстве Госкорпорации по организации воздушного движения, которого «Эксперт» касался ранее, похоже, теряет свою актуальность.

