Партия Орбана уверенно побеждает на выборах в Венгрии

Альянс правящей ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП), согласно опубликованной на сайте избиркома Венгрии информации, набирает по партийным спискам 67% голосов избирателей. Коалиция из шести оппозиционных партий «Объединение за Венгрию» — лишь 28%.

Кроме того, ФИДЕС и ХДНП выигрывают в 87 одномандатных округах, а оппозиция — в 17.

Напомним, что согласно венгерскому законодательству, барьер для прохождения в парламент для одной партии составляет 5%. Для блока из двух партий — 10%. Для коалиции из трех и более партий — 15%. На данный момент союз ФИДЕС и ХДНП может рассчитывать на 135 меств парламенте из 199.

Виктор Орбан не дожидаясь окончания подсчета голосов сделал заявление, в котором назвал победу своей партии «великой». «Эта победа означает, что тактика интриг и хитрости бесполезна. В конце концов, всегда побеждает сердце. Целый мир мог видеть сегодня вечером в Будапеште, что победили христианско-демократическая, буржуазно-консервативная и патриотическая политика. Наше послание Европе заключается в том, что это не прошлое, а будущее», — подчеркнул премьер Орбан.

Кроме того, в своем заявлении он пообещал поддержать венгров за рубежом, в том числе в украинском Закарпатье.

Ранее «Эксперт» писал, что позиция Будапешта по вопросам внешней политики, которую порой трактуют как пророссийскую, хотя сам Виктор Орбан обозначает ее как «провенгерскую», давно раздражает руководство Евросоюза.