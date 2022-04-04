Потенциал рубля держится на платежном балансе

С открытием торгов на Московской бирже рубль упал к доллару более чем на процент. Так особо нервные инвесторы отреагировали на появившиеся в выходные новости о готовящихся в Европе новых антироссийских санкциях.

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Но затем все начало вставать на свои места: на рынок вышла валютная выручка экспортеров, и рубль начал укрепляться. Большую часть дня пара доллар-рубль провела в диапазоне 83-83,5, и лишь в последние три минуты торгов кто-то задрал котировки на отметку 84 руб за доллар. Таким образом, по итогам дня курс рубля практически не изменился.

Весь день трейдеров в напряжении держала политика. О санкциях заговорили японцы, ряд прибалтийских стран снизил уровень дипломатических отношений с Россией. Учитывая, что за прошлую неделю все рублевые активы сильно выросли, вполне логично, что крупные игроки приостановили агрессивные покупки, дожидаясь прояснения ситуации.

Однако потенциал укрепления рубля огромный. Сегодня РБК опубликовал прогнозы экономистов, согласно которым профицит счета текущих операций России может возрасти с $122 млдр в прошлом году до $200-300 млрд в нынешнем. Данные оценки выглядят вполне реалистичными.

Ранее значительная часть «лишней» валюты абсорбировалась в Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила, сейчас же действие бюджетного правила приостановлено. Таким образом, избыток предложения валюты выйдет на открытый рынок, и пока непонятно, как его будет купировать Банк России, чтобы не допустить сверхкрепкого рубля.

Но это абсолютно не значит, что рубль будет расти каждый день. Курс рубля будет зависеть от объема предложения валютной выручки, который имеет нестабильный характер, а также действий Банка России.

«Во многом дальнейшая динамика рубля будет зависеть от того, как будет происходить ослабление текущих мер поддержки. В пятницу Банк России повысил порог по переводам средств физических лиц за рубеж, но пока такие действия сложно назвать принципиально важными для рубля. Ослабление более значимых для рубля мер поддержки может сдерживать курс USDRUB от закрепления на уровнях ниже 80 руб./$», — пишут в своем обзоре аналитики Банка «Санкт-Петербург».

Можно осторожно предположить, что пока инфляция не начнет показывать признаков снижения, ЦБР не будет ослаблять свои самые жесткие меры поддержки рубля.

Внимание к ценам на нефть

Политический негатив привел к снижению цен ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций потерял по итогам дня 1,25%. Сейчас цены рублевых обязательств Минфина со сроком погашения свыше 3,5 лет торгуются под доходность около 12% годовых. Это значит, что крупные игроки ожидают снижения ключевой ставки Банка России в этот район в ближайшее время. Однако рост политической напряженности может привести к тому, что регулятор повременит с понижением ставки.

Противоположно рублю торговался рынок акций. Открытие прошло более чем 2-процентным ростом Индекса Мосбиржи, но потом на рынке началась коррекция. По итогам дня рублевый индикатор рынка вырос на процент, а основной вклад в этот показатель внесли подорожавшие на 11,6% и 7,4% акции ВТБ и Сбербанка, соответственно.

Бумаги банков выглядят локально перекупленными. Если рынок не получит нежданную порцию позитива, коррекция по ним очень вероятна в самое ближайшее время.

Незначительно снизились акции «Роснефти» и «Лукойла»: по ним прокатилась легкая фиксация спекулятивной прибыли. Однако нефть пытается развернуться вверх от технической поддержки $104 за баррель. Участники торгов не очень верят, что инициатива США начать продавать нефть из стратегических резервов сильно изменит баланс спроса и предложения в мире. Усиление же давления на Россию, в том числе разговоры о необходимости отказаться от закупок российской нефти, заставляют трейдеров осторожно покупать нефтяные контракты.

Сегодняшняя коррекция и снятие технической перекупленности может пойти акциям отечественной нефтянки на пользу. Если нефть так и не решится штурмовать отметку $100, а острая фаза антироссийской риторики начнет затухать, бумаги нефтяных компаний вновь пойдут в гору.

Наиболее перспективно выглядит «Роснефть», которая в ходе февральского визита президента РФ Владимира Путина в Китай на открытие Олимпийских игр подписала долгосрочный контракт на поставку нефти в Поднебесную. От локальных минимумов, достигнутых 25 февраля, бумага уже выросла в 2,5 раза.