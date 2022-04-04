Москва усилила внимание и скорость принятия решений в условиях санкций — представители бизнеса

Правительство города решает вопросы машиностроительной отрасли Москвы максимально оперативно, а также уделяет бизнесу повышенное внимание, рассказали 4 апреля представители отрасли.

«Мы и раньше ощущали поддержку города, направленную на развитие промышленности: стимулирование инвестиций и несырьевого экспорта, организацию новых рабочих мест. Сейчас мы определенно почувствовали усиление внимания в положительном смысле от органов исполнительной власти. Нас спрашивают о наших потребностях, нас слышат. Решения принимаются максимально оперативно, без бюрократических проволочек. Уверены, что совместными усилиями, мы преодолеем трудности, вызванные изменившимися реалиями», — рассказал первый заместитель генерального директора, исполнительный директор ООО «НТЦ «Бакор» Александр Красный.

Как сообщил ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный, университет готов сформировать Центр компетенций для реализации отраслевых НИОКР и инжиниринга. Организация поможет обеспечить технологическую независимость и конкурентоспособность отечественного машиностроения, что будет своевременной мерой поддержки развития отрасли, считает ректор.

«Это позволит запустить разработку и производство альтернативного зарубежного оборудования, инструмента, оснастки и программного обеспечения. Для решения кадровых проблем промышленности в рамках Центра компетенций целесообразно создать единую систему мониторинга, планирования и подготовки специалистов для организаций станкоинструментальной отрасли и машиностроения в целом. Это возможно сделать на основе расширения практики реализации образовательных программ в рамках целевого обучения и дополнительного профессионального образования, повышения квалификации преподавателей», — добавил Владимир Серебренный.

В условиях санкционного давления промышленные предприятия столицы могут получить дополнительную поддержку со стороны правительства города. Так, Москва договорилась с десятью российскими банками о предельной процентной ставке по кредитам. При кредитовании в них на пополнение оборотных средств и реализацию инвестпрограмм производители будут платить не более 15% годовых, остальную часть ставки компенсирует Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить фонду дополнительные 10 млрд рублей для помощи промышленникам. «В фонд уже поступило 20 заявок от промышленных компаний. Цель этих кредитов — пополнение оборотных средств. Среди заявителей — производители продуктов питания, лекарственных препаратов, электронной аппаратуры, двигателей. Все предприятия активно занимаются импортозамещением», — рассказал вице-мэр.

Перечень банков приведен на сайте фонда.