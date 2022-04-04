Компания «Росатома» начала выпускать в Москве телекоммуникационные устройства с российским ПО

ООО «Т-КОМ», входящее в ТВЭЛ (топливный дивизион госкорпорации «Росатом»), начало производить телекоммуникационное оборудование с российским программным обеспечением.

Как сообщает пресс-служба ТВЭЛ, на площадке Московского завода полиметаллов предприятие запустило цех крупноузловой сборки. «На данный момент освоено производство более 70 моделей управляемых коммутаторов для построения или модернизации любого сегмента телекоммуникационных сетей потенциальных заказчиков», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что ключевыми потребителями выпускаемого оборудования станут предприятия промышленности, энергетики, телекоммуникаций и атомной отрасли, а также научные, образовательные и медицинские учреждения.

Пока что планируется выпускать 1 200 единиц оборудования в месяц, однако объемы выпуска могут быть увеличены, отмечают в ТВЭЛ.

«Т-КОМ» — российский производитель телекоммуникационного оборудования для построения корпоративных сетей передачи данных. Предприятие основано в феврале 2021 года ТВЭЛ и международной корпорацией «D-Link Corporation». «Миссия компании — создание аутентичного импортонезависимого оборудования для критической информационной инфраструктуры российских заказчиков. Продукты ООО "Т-КОМ" — это опыт и самые передовые технологии Росатома, уникальные решения для российского рынка информационно-коммуникационных технологий», — указывается на сайте компании. Линейка для построения корпоративных сетей передачи данных общего назначения включает более 40 моделей, оборудование для критической информационной инфраструктуры представлено как минимум пятью моделями.

Ранее «Эксперт» писал о том, что предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D». Цифровой инструмент, разработанный компанией АСКОН, планируется применять в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения. «Проектирование авиатехники, а тем более такой сложной, как газотурбинные двигатели, требует использования современного и надежного программного обеспечения. Российская CAD-система отвечает предъявляемым двигателестроителями требованиям, с ней удобно и безопасно работать. Кроме того, она позволяет создавать цифровые двойники, этот инструментарий будет использован при разработке модели одного из авиационных двигателей», — пояснили в авиационном кластере госкорпорации.