Приморский производитель напитков начал выпуск Cola Grink

Предприятие Дальнего Востока начинает производить газированные напитки со вкусом классической колы, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Группа компаний "Славда" объявляет о запуске производства и начале продаж нового продукта – напитка Cola Grink. Новый вкус, ставший дополнением к серии напитков Grink, будет представлен в магазинах на этой неделе», - сообщили в пресс-службе.

В компании подчеркивают, что напиток изготовлен на основе натуральной минеральной воды, по вкусу он напоминает классическую колу. Газировка будет разливаться в пластиковые бутылки объемом 0,5 литра и 1,4 литра на фабрике «Скит».

«В начале марта торговые сети начали проявлять интерес к появлению "Дальневосточной колы", они обратились к нам с просьбами разработать собственный рецепт классического напитка. И мы откликнулись на возникший спрос. Наши технологи оперативно отработали задачу, чтобы как можно скорее выпустить новый для нашей продуктовой линейки газированный напиток с классическим вкусом колы», - цитирует пресс-служба генерального директора ООО «Славда Групп» Романа Антипьева.

Группа компаний «Славда» является одним крупнейших производителей питьевой и минеральной воды на Дальнем Востоке. Также на предприятии производятся напитки на основе данной воды. Компания занимается разработкой источников минеральной воды уже 32 года.