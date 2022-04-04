Промсвязьбанк начал работать в Крыму

Промсвязьбанк (ПСБ) начал предоставлять свои услуги населению и бизнесу в Крыму. Жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а предпринимателям — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга, говорится в сообщении банка.

«ПСБ стал первым системно значимым банком, который предложил свои услуги в Крыму. Теперь жителям полуострова доступна надежная банковская поддержка их личных и деловых планов: ПСБ обладает широким спектром продуктов для розничных и корпоративных клиентов, который постоянно пополняется новыми решениями, и постепенно он станет доступен крымчанам в полном объеме для реализации любых финансовых задач», — заявил руководитель дивизиона розничного, среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов.

ПСБ уже открыл крымским предпринимателям первые расчетные счета в Керчи, Симферополе и Севастополе. В части эквайринговых услуг банк создал все условия для оперативного подключения сервисов приема платежей и обеспечил техническое сопровождение терминалов оплаты на территории полуострова.

Ранее «Эксперт» писал, что американские власти ввели рестрикции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 дочерних структур этих компаний. Санкции против ПСБ распространяются на 17 его дочерних предприятий, которые находятся в России и связаны в том числе со сферой недвижимости, финансов и технологий. Помимо этого, США ввели санкции в отношении пяти коммерческих судов компании «ПСБ Лизинг».