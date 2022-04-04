Путин подписал указ, отменяющий упрощенную выдачу виз для граждан недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера, ограничивающий въезд в страну граждан из недружественных стран.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поясняется, что он подписан «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза».

В соответствии с указом, приостанавливается соглашение России и ЕС от 2006 года об упрощении выдачи виз для некоторых категорий граждан. В частности, отменяется упрощенный порядок подачи документов о целях поездки и многократные визы на один год для официальных делегаций и журналистов, многократные визы на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов, судов. Также отменяется освобождение от уплаты визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов и безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.

Документ затрагивает визовые соглашения с Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Кроме того, глава государства поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия. «Министерству иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия», — указывается в документе.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС ввели новые санкции против России, которая, в свою очередь, утвердила список из 48 государств и территорий, совершающих недружественные действия.

Ранее «Эксперт» писал о том, что антироссийские санкции ведут Европу в энергетический кризис, откуда открывается дорога к полномасштабному кризису, включая политический.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если ЕС «одумается», Россия не хлопнет дверью, но это не будет зависеть от европейцев. «Мы будем становиться сильнее, в том числе с помощью ЕврАзЭС, с помощью ШОС, БРИКС и других механизмов», — подчеркнул глава российского МИД.