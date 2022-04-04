Россия 9 апреля снимет введенные из-за COVID-19 ограничения на полеты в 52 страны

В конце этой недели Россия снимет введенные из-за пандемии ограничения на полеты в 52 страны.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — заявил российский премьер, отметив, что соответствующий документ подписан сегодня, 4 апреля.

Мишустин отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 идет на спад, поэтому пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям. «Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — сказал глава кабмина. Он отметил, что до этого без ограничения можно было летать в 15 стран, в том числе некоторые государства Евразийского экономического союза, Катар, Мексику.

После начала спецоперации в Украине Евросоюз и еще несколько стран закрыли небо для самолетов, зарегистрированных в РФ, а также принадлежащих или зафрахтованных юридическим или физическим лицом из России. Россия ответила аналогичной мерой для 36 стран. В соответствующем списке Росавиации оказались Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция и Эстония. Теперь полеты из этих стран могут производиться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД РФ.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в феврале 2022 года российские аэропорты обслужили 11,9 млн человек, что на 24% больше чем в том же месяце прошлого года. Отмечается, что основной пассажиропоток обеспечили полеты внутри России — на них пришелся 81% от общего числа обслуженных пассажиров. За январь-февраль 2022 года объем авиаперевозок через аэропорты России составил 26,7 млн человек — на 32% больше показателя за аналогичный период 2021 года.