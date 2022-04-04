Россия будет разрабатывать нетрадиционные виды оружия — вице-премьер Юрий Борисов

Новая российская государственная программа вооружения (ГПВ) будет сосредоточена на разработке нетрадиционных видов оружия, в том числе кинетического и роботизированного.

Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вице-премьер отметил, что госпрограмма вооружения будет представлена президенту в середине 2023 года. «Заместитель председателя правительства сообщил президенту о том, что работа по подготовке исходных данных для очередной ГПВ завершена, к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства», — говорится в сообщении.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, согласно международному рейтингу военного могущества Global Firepower Index 2022, российская армия находится на втором месте после США. В рейтинге учитывается более 50 отдельных факторов для определения показателя PowerIndex («PwrIndx»): от численности военнослужащих и всех видов военной техники, до оборонного бюджета, логистических возможностей, географии и природных ресурсов, говорится на официальной странице рейтинга. «На 2022 год Россия занимает 2-е место из 140 стран. Она имеет оценку PwrIndx 0,0501 (чем ниже значение индекса, тем мощнее теоретическая боеспособность страны, оценка 0,0000 считается «идеальной»)», — говорится в пояснении к рейтингу. На первом месте — армия США (0,0453), на третьем — Китая (0,0511), на четвертом — Индии (0,0979), на пятом — Японии (0,1195). В первую десятку также вошли Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия. Украинская армия заняла 22 место среди 140 сильнейших армий мира, поднявшись за год на три позиции.