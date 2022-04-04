Российский металл идет на Восток

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении российской экономики, отразились и на металлургах. Теперь их продукция не может реализовываться на рынках Европы и, вероятно, будет предложена альтернативным покупателям.

Статья по теме: Зачем европейская буржуазия сдает Европу

Спрос на альтернативных рынках есть

Согласно данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС в 2021 году импортировал из России 3,74 млн т готовой стальной продукции. Кроме того, в Европу везли непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб. На данный момент санкции не распространятся на стальной сляб и железную руду, по которым Россия также является ведущим поставщиком для Евросоюза.

Позже стало известно, что российские металлурги уже готовятся к развороту на Восток. Так, в СМИ появились выдержки из письма президента ассоциации «Русская сталь», основного владельца сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексея Мордашова к вице-премьеру Андрею Белоусову. В частности, в письме было отмечено, что металлурги готовы совершить переориентацию экспорта, однако для этого им придется предоставлять скидки для покупателей, а также решать логистические проблемы.

Кстати, «Северсталь» являлась одним из крупнейших поставщиков продукции в Европу. Однако после введения санкций в отношении Алексея Мордашова, компания сообщила, что прекращает отгрузку и переориентирует продукцию на иные рынки.

«После остановки поставок в ЕС в связи с ограничениями, мы объявили о том, что намерены перенаправить эти объемы на альтернативные рынки, включая Азию, Ближний Восток, Африку, Южную Америку. В настоящий момент мы решаем технические вопросы, связанные с перенаправлением той стальной продукции, которая раньше продавалась в Европу. Спрос на нашу продукцию на альтернативных рынках видим», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе компании «Северсталь».

Статья по теме: «Северсталь» расширяет диаметр сотрудничества с Бразилией

Ранее там уже подтверждали «Эксперту», что активно работают с Бразилией и планируют увеличение поставок в эту страну. При этом основным продуктом экспорта должны были стать трубы большого диаметра.

«Эксперт» обратился и к другим российским металлургическим компаниям России с просьбой прокомментировать дальнейшие экспортные планы. На момент публикации материала большая часть предприятий не ответила на запрос, а представители корпорации «ВСМПО-АВИСМА», а также «Промышленного металлургического холдинга» от комментариев отказались.

Непростая дорога в Азию

По мнению старшего аналитика независимой инвестиционной группы «Атон» Андрея Лобазова, Европе много проще отказаться от продукции российских металлургов, чем, например, от энергоресурсов из РФ. Между тем, из-за высоких локальных цен на сталь ЕС долгое время был очень привлекательным рынком для мировых экспортеров. Европейскому регулятору даже приходилось ограничивать импорт вводя квоты на поставки.

«В условиях санкций российские компании, которые в ЕС экспортировали готовую стальную продукцию, действительно, вынуждены искать новые рынки сбыта», — заявил «Эксперту» Андрей Лобазов.

Проще всего, считает аналитик, российским компания будет уйти именно в Азию. Но с переориентаций на данное направление могут возникнуть логистические сложности.

«Если мы говорим об этом направлении, то дальневосточные порты и железнодорожные пути достаточной степени перегружены. Северный морской путь у нас пока недостаточно развит. Можно продолжать везти через западные порты, но и там появились проблемы в плане дефицита судов, удорожание фрахта, а также сложности с перевалкой в Европе», — подчеркнул Лобазов.

Кроме того, переход на азиатские рынки может снизить среднюю цену реализации стальной продукции, что приведет к снижению выручки.

«Из-за рисков снижения поставок цена на сталь в Европе растет. Цена сталь в Азии существенно ниже. На горячекатаный лист в Китае — на 30% ниже европейских котировок. В этом смысле Европа — премиальный рынок», — считает эксперт.

Впрочем, в текущей ситуации российские металлурги готовы к подобным вызовам, а компании, исходя из заявления Алексея Мордашова, согласятся на режим пониженных цен.

«Учитывая тот факт, что у наши игроки не столь велики в рамках мировой арены, перевести на новые рынки те объемы, которые шли из России в Европу, будет не так уж и сложно», — подтвердил Андрей Лобазов.

