«Ростех» заявил о готовности перевести авиакомпании на отечественную систему бронирования

Компания РТ-Транском, которая является совместным предприятием госкорпорации «Ростех» и «Сирена-Трэвел» готова в срочном порядке перевести российские авиакомпании на внутреннюю систему бронирования билетов, говорится в официальном сообщении госкорпорации.

«Система внутреннего бронирования создана в двух вариантах – основной (для постепенного планового перехода авиакомпаний) и резервной (для экстренного подключения и обеспечения стабильной работы отрасли в случае эксцессов). Резервная система готова к аварийному переходу в режим за короткое время (до 24 часов)», - говорится в сообщении «Ростеха». При этом, в корпорации обещают, что все услуги по продажам, электронной коммерции, обслуживанию пассажиров и регистрации в аэропортах будут доступны без проблем.

На данный момент система прошла тестирование с участием крупнейших перевозчиков с целью отработки необходимых организационных и технологических мероприятий и подготовки персонала авиакомпаний, сообщили в госкорпорации.

