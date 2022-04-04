Рубль попытается отыграть «санкционный обвал» уже на этой неделе

Главным препятствием для укрепления российской валюты в прошлые годы было бюджетное правило, в рамках которого «излишки» валюты при превышении ценой на нефть порогового значения изымались в Фонд национального благосостояния. Сейчас это правило временно не работает, поэтому курс рубля формируется исключительно на основе предложения валюты и спроса на нее.

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В условиях продажи 80% валютной выручки и затухания активности импортеров рублю не остается ничего другого, как продолжить рост, что мы и увидели на прошлой неделе, когда рубль подорожал к доллару на 12,5%.

Однако после столь мощного укрепления пауза будет вполне уместной, тем более что сегодня значительно ухудшился политический фон. Страны Европы заговорили о введении новых антироссийских санкций, по СМИ прошла информация о том, что Германия может выслать до 100 российских дипломатов.

Неудивительно, что в таких условиях рубль в первые минуты торгов подешевел к доллару более чем на процент. Но практически сразу просадка была выкуплена, и пара доллар-рубль вернулась в район отметки 84.

Пока не будут объявлены санкции, крупные инвесторы предпочтут сохранять свои валютные резервы, не конвертируя их в рубли. Но основное влияние на рубль будет оказывать объем продаваемой валютной выручки, а этот показатель носит дискретный и мало предсказуемый характер.

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За выходные появились и позитивные для рубля новости. Судя по комментариям некоторых западных политиков и представителей бизнеса, Европа перейдет на утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным схему расчетов за газ. Это значит, что в рубли будет конвертироваться не 80, а 100 процентов получаемой в оплату газа валюты. А значит, после некоторого затишья на валютном рынке рубль вновь может ускорить рост и при благоприятном раскладе к концу недели закрыться в диапазоне 75-80 руб. за доллар — то есть, практически полностью отыграть девальвационные процессы, вызванные началом спецоперации на Украине и последующими жесточайшими санкциями.

Рынок акций вновь открылся более чем 2-процентным ростом. В лидерах утреннего подъемы акции банков. Здесь инвесторы попытались продолжить отыгрывать идею прохождения пика финансовых проблем, что отражается в появлении структурного профицита ликвидности банковской системы.

Однако акции банков на горизонте до конца года выглядят очень слабо. И дело не только в санкциях. Основная проблема кроется в падении доходов на внутреннем рынке из-за упадка экономики и уровня жизни населения, что уменьшит спрос на кредиты. Не исключено, что сейчас хорошее время для того, чтобы сократить долю акций банков в среднесрочных портфелях.

В целом рынок акций выглядит локально перекупленным. Поэтому обострение санкционной риторики привело к началу фиксации прибыли, и Индекс Мосбиржи ушел в «красную» зону. В лидерах снижения малоликвидные бумаги, показавшие на прошлой неделе прирост стоимости акций на несколько десятков процентов.

Объявление санкций (а они вряд ли они будут болезненными) может привести к очередной волне роста рынка акций, а также рубля «по факту» состоявшегося события. Но в целом торги на фондовом рынке будут проходить очень волатильно, инвесторы будут стремиться быстро фиксировать любую прибыль и быстро присоединяться к только-только намечающемуся восходящему движению.