Русские не воруют. Минфин исполнил обязательства по еврооблигациям

На минувшей неделе в четверг Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году. Платежный агент получил средства в рамках выплаты купона и частичного погашения суверенных еврооблигаций «Россия-2030», подчеркивается в сообщении министерства. Как напоминает ТАСС, на рынке евробонды этого выпуска появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов РФ с окончательным сроком погашения в 2030 году в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon)», — говорится в сообщении. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

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США велят российским инвесторам получать в рублях

Россия исправно погашает обязательства по своим облигациям перед иностранными инвесторами. Причём это происходит, несмотря на санкции и «заморозку» части золотовалютных резервов, констатирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Более того, именно из этого источника и происходят погашения. После блокировки (с середины марта 2022 года) произведено уже несколько траншей выплат. Такая возможность предоставлена специальной лицензией OFAC Минфина США для обслуживающих американских банков. Она действует до 25 мая 2022 года и позволяет из заблокированных средств выплачивать задолженность иностранным держателям российского долга.

Очевидно, указывает эксперт, что немаловажное значение при введении «заморозки» имело соображение, чтобы сами инвесторы не пострадали из-за неё. То есть, чтобы не было цепочек дефолтов, удара по финансовой системе — не российской, а западной. Иные цели, кроме погашения внешних платежей по долгам, не допускаются санкциями. В заявлениях Минфина США сказано, что после 25 мая американские резиденты должны будут обращаться за индивидуальными разрешениями на получение платежей по долгу России.

Как всё это будет происходить на практике, покажет время, говорит Гойхман. Но в случае запрета на валютные переводы вновь встанет вопрос о техническом дефолте по суверенному долгу России. То есть, риски никуда не ушли, ситуация далеко не нормализована. «Разморозка» ЗВР не произошла и не предполагается, использовать эти резервы ЦБ РФ не может.

И тем не менее, платежи российским держателям валютных госбумаг — еврооблигаций — не пропускаются. Для них Минфин предлагает погашение рублями по рыночному курсу. В частности, 31 марта досрочно выкуплены облигации «Россия-2022» с погашением 4 апреля. Они приобретены Минфином по номиналу у предъявивших их инвесторов на сумму около 1,45 млрд долл.

Оставшаяся в обращении часть бондов этого выпуска составляет свыше 55 млн долл., напоминает эксперт. И вчерашнюю выплату можно рассматривать в качестве прецедента. Не исключено, что такой порядок оплаты в рублях будет действовать не только для упомянутого выпуска, но и для всех внутренних валютных долгов. Тем более что аналогичный механизм работает для валютных депозитов в российских банках.

Таким образом, заключает Гойхман, есть определённые компромиссы, позволяющие держать на плаву погашения в экстремальной ситуации, но не нормализующие её. Санкции отражаются на российской экономике чувствительно: они приводят к росту инфляции, резкому падению экспорта, импорта, внутреннего производства, потерям бюджета и банковской системы, значительному сокращению доходов бизнеса и населения, нехватке ряда товаров. Причём, эти негативные проявления в обозримой перспективе будут, скорее всего, нарастать, а не сглаживаться.

В долгу не останемся

Соединенные Штаты и их союзники, по сути, узурпировали право распоряжения чужой собственностью, а именно — частью валютных накоплений РФ, констатирует преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Не говоря уже о том, что для большинства наших финансовых институтов невозможными стали платежи в долларах и евро. В этой ситуации Минфин имел бы все основания для самой жесткой формализации своих отношений с «коллективным Западом».



Но Российская Федерация даже в условиях попрания «коллективным Западом» всех возможных международным правовых норм сохраняет экономическую и политическую корректность, всегда платя по своим долгам, говорит эксперт. Очередной платеж более чем на 300 млн долл., погашающий купон и амортизацию очередного выпуска евробондов, лишний раз подтверждает очевидность этого факта.

Не приходится сомневаться, что и предстоящие в ближайшие апрельские дни крупные выплаты (на 2 млрд долл.), также будут полностью закрыты Минфином, говорит эксперт. Это гарантировано не только объемом «замороженных» ЗВР, из которых на данный момент осуществляется списание необходимых для расчетов с инвесторами средств, но и гибким подходом самого российского финансового ведомства, которое, в частности, осуществило искусный финансовый маневр, предложив схему досрочного выкупа в рублях внешних облигационных займов с датой погашения 4 апреля через счета открытые в российских банках. Тем самым из-под удара выведены наши инвесторы, которые испытывали значительные трудности в получении своих законных выплат за границей. В то же время и иностранцы получили альтернативный вариант расчетов, гарантирующий полное соблюдение их интересов. В результате долг сократился на 1,5 млрд долл.

Следует учитывать, говорит эксперт, что техника операций инвалютных выплат по долговым обязательствам РФ с конца мая усложнится. Даже американские инвесторы будут вынуждены обращаться за индивидуальным разрешением на получения процентов или основного долга. В этой ситуации перспективы вернуть свои деньги в оригинальной валюте у российских держателей евробондов сводятся к нулю. Таким образом, велика вероятность того, что больше половины внешнего долга России будет погашена внутри страны, благодаря расчетам с российскими резидентами.