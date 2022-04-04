Санкционные тиски: сможет ли Россия извлечь выгоду

Согласно оценкам западных экспертов, Россия не только не сократит экспортную выручку, но и значительно увеличит ее. Так, по информации, собранной агентством Bloomberg, экспорт газа из России может в этом году стать рекордным, несмотря на санкции.

Эксперты оценили доходы нашей страны в 2022 году в $321 миллиард долларов - на треть больше, чем в 2021 году. Такую динамику связывают со значительным ростом спотовых цен на газ. Bloomberg также отмечает, что положительное сальдо платежного баланса может достичь 240 миллиардов долларов. Экономисты указывают, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом. Согласно докладу Института международных финансов, санкционное давление не смогло остановить приток в Россию "твердой валюты".

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Эти оценки точны. Санкции пока практически не ударили по экспорту газа - европейские страны активно покупают “голубое топливо” у Газпрома. Возможно, в будущем рынок будет меняться, во всяком случае отдельные представители ЕС заявляют о намерении в течение года-двух максимально сократить закупки газа из России. И тем не менее, пока газовый экспорт движется по старому маршруту. При этом если весной прошлого года за тысячу кубометров на спотовом рынке давали около 300 долларов, то сейчас цена находится вблизи 1300 долларов, и это с учетом значительного снижения в последние недели.

Также нельзя не отметить, что Россия продолжает получать значительные доходы и от экспорта нефти, правда здесь ситуация сложнее. Из-за санкций многие нефтетрейдеры отказываются покупать нефть из нашей страны вследствие чего Urals торгуется со значительным дисконтом к эталонным смесям. И тем не менее, это ценовое различие только активизирует спрос со стороны некоторых стран. Так, например, Индия по сообщениям СМИ увеличила покупки российской нефти, а в целом ведутся переговоры по поставкам около 15 миллионов баррелей в этому году. Более того, даже США, не только не отказались от топлива из РФ, несмотря на громкие заявления: за неделю с с 19 по 25 марта они увеличили импорт на 43% - до 100 тысяч баррелей в сутки, как следует из данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, но, кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям закупки минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости.

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Между тем, крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol предупредил, что текущие цены на нефть не отражают риски сокращения поставок из России.

Если в начале марта стоимость Brent достигала 130 долларов за баррель, на прошлой неделе она упала на 13% до примерно 104 долларов. Это произошло из-за объявления США о беспрецедентном высвобождении стратегических резервов для сдерживания цен на топливо. Однако по мнению Vitol экспорт нефти из России в ближайшие месяцы может сократиться на 1-3 миллиона баррелей в день, и это куда более значительный драйвер для рынка. Снятие санкций с Ирана в компании пока считают маловероятным сценарием - возобновление ядерной сделки встречается со слишком значительными разногласиями.

Страны Запада хотят решить сразу две, причем противоречивые, задачи: ограничить поставки энергоносителей из России и удержать цены от роста. Однако сделать это будет крайне сложно, и многие эксперты скорее сходятся во мнении с Vitol - цена на нефть будут выше. К слову, свежий прогноз Goldman Sachs по ценам на нефть марки Brent на второй квартал подразумевает 125 долларов за баррель.

Резюмируя вышесказанное, Россия, скорее всего, как минимум не сократит доходы от продажи нефти и газа, а скорее всего, действительно значительно увеличит их. Хотя также высока вероятность, что рынок будет меняться. Все больше европейских стран будут стараться сократить свою зависимость от российского газа, а американцы будут оказывать давление, стараясь максимально увеличить поставки своего СПГ.

2022-й год с высокой вероятностью станет годом реструктуризации глобального рынка энергоносителей. Но нет оснований и прогнозировать ее в негативном для российских поставок ключе. Многое говорит о том, что им предстоит географический маневр - частичное перенаправление с Запада на Восток.