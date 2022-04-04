Саудовская Аравия назначила рекордную премию на свою нефть

Саудовская Аравия в понедельник повысила цены на нефть для покупателей всех регионов, сообщает Bloomberg.

Государственный производитель Saudi Aramco назначил рекордную наценку на свою нефть сорта Arab Light для поставок в Азию в следующем месяце. Теперь покупатели будут платить премию в размере 9,35 доллара за баррель к стоимости эталона Oman/Dubai.

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В марте аравийский нефтяной гигант Saudi Aramco уже повысил цену барреля нефти на апрель на 4,95 доллара.

Тем не менее, повышение цен на саудовскую нефть, которое, вероятно, задаст тон другим ближневосточным сортам, происходит, несмотря на волну блокировок из-за вспышки коронавируса в Китае, крупнейшем импортере черного золота.

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Aramco приняла такое решение после того, как ОПЕК+ на прошлой неделе решила продолжить постепенное увеличение добычи. Нефтяной альянс проигнорировал призывам крупных импортеров, включая США, ускорить рост производства и снизить мировые цены на топливо.

Более 60% поставок нефти Саудовской Аравии идет в Азию, причем крупнейшими покупателями являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

Ранее Эксперт Online сообщал, что эффект от решения США выбросить на рынок 180 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва США (SPR) будет совсем не таким, как ожидали американские власти, а в среднесрочной перспективе это решение больно ударит по США.

Администрация Байдена не может повлиять не только на арабских нефтяников с берегов Персидского залива, но и на американских. Сланцевики сейчас отправляют высокие доходы от продажи дорогой нефти не на увеличение добычи, а на повышение дивидендов акционеров. Негативно повлияла на способность американской «нефтянки» резко увеличить добычу нефти и пандемия с ее большими проблемами с цепочками поставок. В сланцевом секторе сейчас большой дефицит самого необходимого: песка, цемента, оборудования, стальных труб и т.д.

При таких условиях, пишет Oil Price, выброс на рынки любого объема нефти снизит цены на нефть и бензин лишь на очень короткое время. Причем, в среднесрочной перспективе ситуация скорее всего даже ухудшится: если сейчас Белый дом продает нефть по 100 долларов за баррель, то покупать ее для восстановления SPR, не исключено, придется уже, скажем, по 150 долларов.

В понедельник цены на нефть снова перешли к росту. Баррель марки Brent прибавляет 3% - 107,55 долл к 16.30 мск