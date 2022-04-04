Собянин назвал ситуацию с ковидом в Москве достаточно благополучной

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается «вполне благополучной», заявил мэр города Сергей Собянин. Тем не менее врачи советуют не отказываться от вакцинации, сообщил мэр в своем блоге.

Градоначальник также перечислил основные меры, принятые для поддержки граждан и бизнеса за прошедшую неделю. В частности, программа стимулирования вакцинации против COVID-19 была продлена на три месяца. В рамках нее москвичи старше 65 лет получат подарочные наборы или 10 тысяч рублей на вакцинацию.

Заболеваемость коронавирусом в Москве в последние несколько дней держалась на уровне около 1 тысячи человек в день. С 15 марта в городе отменена необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Сергей Собянин объяснил это решение «стабильным улучшением эпидемиологической ситуации». Аналогичные меры были приняты в Московской области и ряде других регионов. Опрос SuperJob показал, что 68% россиян поддержали отмену режима по обязательному ношению масок.

