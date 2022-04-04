Средняя цена «квадратного метра» в РФ впервые достигла 100 тыс. рублей

По итогам первого квартала 2022 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья России впервые достигла 100 тыс. рублей. Это на 8% выше, чем в последнем квартале 2021 года (93 тыс. рублей). Сильнее всего цены выросли в южных регионах РФ: в Краснодаре — на 75%, в Сочи — на 58%, в Ставрополе — на 45%. Минимальный рост был зафиксирован в Ижевске (+7%) и Уфе (+6%), сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито-Недвижимость».

По данным аналитиков, самая высокая цена «квадратного метра» зафиксирована в Москве (251 тыс. рублей), Сочи (222 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (171 тыс. рублей).

«На вторичном рынке можно ждать роста доли альтернативных сделок, где требуется относительно невысокая доплата, которую покупатели могут вносить и без кредитных ресурсов либо взяв относительно небольшой заем. Однако разница в процентных ставках между вторичным и первичным рынками может сформировать отложенный спрос на рынке вторички, который реализуется с появлением более выгодных ипотечных предложений», — отметил руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Ранее «Эксперт» писал, что неопределенность — ключевое слово, описывающее рынок жилья в первой половине марта. Слишком много экономических, санкционных и военных новостей, слишком много изменений, невозможно строить более или менее достоверные прогнозы. В такой ситуации естественная реакция — «затаиться и ждать определенности». Иллюстрация такого подхода — ситуация на вторичном рынке Москвы. В конце февраля и начале марта чуть ли не каждая пятая согласованная сделка разрывалась: продавцы выходили из них, потому что не знали, что делать с деньгами от продажи. Нередко продавцы передумывали уже в банке во время сделки.

