Сюжет дня: акции банковского сектора подогрели рынок

Акции крупных российских банков вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 4 апреля. За день прибавили в цене бумаги ВТБ (+11,56% до 0,025 рублей за акцию), «Сбербанка» («обычка» +7,44% до 166 рублей за штуку, «префы» +9,09% до 173,45 рублей), банка «Санкт-Петербург» (+5,58% до 67,98 рублей за акцию).

Акции ВТБ и «Сбера» могут быть интересны трейдерам, поскольку компании являются системно значимыми игроками и несмотря на нестабильную экономическую и политическую ситуацию могут рассчитывать на поддержку государства – своего акционера, считают эксперты. «Количество акций в свободном обращении на текущем уровне явно недостаточно для удовлетворения спроса, поэтому рост котировок может быть очень резким и значительным», - прокомментировал рост акций ВТБ эксперт «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,02% до 2787,69 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,75% до 1051,68 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:48 мск составила 106,51 долларов за баррель (+2,03%). Российская валюта слабела – 84 рубля за доллар.

Торги на Мосбирже возобновились после почти месячного перерыва 24 марта. В четверг, 31 марта впервые прошли полноценные торги всеми бумагами биржи. Перебои в торгах акциями произошли в конце февраля после событий на территории республик Донбасса и Украины, где Российская Федерация начала военную спецоперацию. Это вызвало волну продаж бумаг, рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение.