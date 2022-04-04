Цена отказа от российского газа для Европы резко выросла

Цены на все, включая материалы, необходимые для перехода к чистой энергетике к 2030 году, т.е. замене ископаемых видом топлива на возобновляемые, продолжают расти. Растет цена и перехода от российского трубопроводного газа к сжиженному (СПГ). Германия обещает построить в 2022 году два СПГ-терминала, Франция хочет возобновить переговоры с Испанией, где в достатке инфраструктуры для приема СПГ, о строительстве газопровода; Великобритания пытается нарастить производство ветровой, солнечной и атомной энергии. Для всего этого и многого другого, что поможет Европе избавиться от зависимости от российского газа, необходимы материалы, включая, в первую очередь, сталь, медь и алюминий, цены на которые в последние недели резко пошли вверх и бьют рекорды. Достаточно сказать, что Bloomberg Commodity Spot Index за последние 12 месяцев вырос на 46%. Между тем, для осуществления только грандиозных планов Евросоюза по увеличению производства ветровой и солнечной энергии в этом десятилетии почти втрое потребуется около 52 млн тонн только стали.
Несколько лет назад российский газ стоил относительно дешево, его было много и его легко было транспортировать. В ожидании открытия газопровода «Северный поток 2» Европа решила сократить собственную добычу газа и начать закрывать угольные электростанции и атомные реакторы, чтобы побыстрее перейти к чистой энергетике.
В прошлом году ЕС получил из России по данным МЭА, около 155 млрд м³ газа. Сейчас объединенная Европа хочет сократить к концу года зависимость от российского газа на две трети. Между тем, цены на ветровые турбины после длительного снижения резко выросли еще в 2021 году.
Около 30 млрд м³ российского газа можно будет заменить сжиженным газом от других поставщиков, считает МЭА. Однако цена инфраструктуры сейчас может оказаться на 20% выше, чем была до февраля. Это почти наверняка приведет к задержке ряда проектов.
В планах Еврокомиссии по переходу к чистой энергетике установка оборудования для производства ветровой энергии на 290 Гвт и солнечной на 250 Гвт. Стоимость одной только стали, необходимой для этого перехода, при нынешних рыночных ценах составит 65 млрд евро.
Россия и Украина являются крупными экспортерами стали, используемых в строительстве турбин и газопроводов. Конечно, можно найти других поставщиков, но, как утверждает Rysted Energy, это повысит стоимость на 50%. Проблем добавляет решение Пекина закрыть на коронавирусный локдаун центр китайской металлургии в Таншане.
«Резко выросли цены в цепочках поставок в Европе для всех стальных товаров», - объясняет старший вице-президент Rystad Джеймс Лей.
Европе необходимо для выполнения планов по переходу к чистой энергетике ок. 7,7 млн тонн меди. Между тем, только в этом году из-за роста цен счет на медь увеличится, по данным Bank of America Corp., приблизительно на 7,6 млрд долларов.
В солнечных панелях, ветровых турбинах и энергосистемах очень широко применяется алюминий, по производству которого Россия уступает только Китаю. На ее долю приходится 5% мирового производства очищенного алюминия. Алюминиевый рынок вступил в 2022 год уже с ростом цен, а в марте они и вовсе начали бить рекорды.
Для передачи огромных объемов ветровой и солнечной энергии потребителям понадобятся новые сети. Для их строительства, по расчетам экономистов BNEF, в 2020-50 годах потребуется ок. полутора триллионов долларов инвестиций.
Проблемы не ограничиваются ростом стоимости перехода к возобновляемым источникам энергии. Для замены российского газа в краткосрочной перспективе Европе нужен СПГ, для которого необходима инфраструктура. В целом в Европе ее достаточно, но расположена она крайне неравномерно: в ФРГ, к примеру, до сих пор нет ни одного СПГ-терминала. Сейчас европейские страны, не готовые принимать сжиженный газ, лихорадочно пытаются решить эту проблему. Германия уже в этом году планирует построить два СПГ-терминала, Нидерланды собираются построить плавучие регазификационные установки (ПРГУ). Большие планы по созданию инфраструктуры для СПГ и в Италии с Эстонией.
Великобритания и Франция хотят сделать ставку на атомную энергию. Для строительства АЭС «Хинкли Пойнт» на юго-западе Англии потребуется ок. 230 тыс. тонн стальной арматуры. В Лондоне планируют построить на территории королевства еще одну такую же атомную электростанцию.
«Все сейчас говорят об ускорении энергетического перехода и всем для этого потребуются одни и те же материалы»,- объясняет Джулиан Кеттл из Wood Mackenzie Ltd., которые с каждым днем стоят все дороже и дороже.