Цена отказа от российского газа для Европы резко выросла

Цены на все, включая материалы, необходимые для перехода к чистой энергетике к 2030 году, т.е. замене ископаемых видом топлива на возобновляемые, продолжают расти. Растет цена и перехода от российского трубопроводного газа к сжиженному (СПГ). Германия обещает построить в 2022 году два СПГ-терминала, Франция хочет возобновить переговоры с Испанией, где в достатке инфраструктуры для приема СПГ, о строительстве газопровода; Великобритания пытается нарастить производство ветровой, солнечной и атомной энергии. Для всего этого и многого другого, что поможет Европе избавиться от зависимости от российского газа, необходимы материалы, включая, в первую очередь, сталь, медь и алюминий, цены на которые в последние недели резко пошли вверх и бьют рекорды. Достаточно сказать, что Bloomberg Commodity Spot Index за последние 12 месяцев вырос на 46%. Между тем, для осуществления только грандиозных планов Евросоюза по увеличению производства ветровой и солнечной энергии в этом десятилетии почти втрое потребуется около 52 млн тонн только стали.

Несколько лет назад российский газ стоил относительно дешево, его было много и его легко было транспортировать. В ожидании открытия газопровода «Северный поток 2» Европа решила сократить собственную добычу газа и начать закрывать угольные электростанции и атомные реакторы, чтобы побыстрее перейти к чистой энергетике.