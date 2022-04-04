В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Уточняется, что соответствующие поправки в Уголовный кодекс предлагает внести председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов.

Авторы инициативы указывают на то, что ряд российских компаний, в том числе с государственным участием, отказываются работать с финансовыми организациями и предприятиями, которые попали под санкции, из-за опасений также оказаться под рестрикциями.

«Очевидно, что одна из целей иностранных санкций — дестабилизация внутренней экономики России, сталкивание лбами отечественных компаний друг с другом. Для недопущения ухудшения экономической ситуации внутри страны мы предлагаем внести поправки в УК РФ. Такую меру мы считаем обоснованной», — цитирует Крашенинникова агентство.

В случае, если поправки будут приняты, часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление полномочиями») пополнит норма о действиях, совершенных в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против РФ. Наказание за такие действия предполагает штраф размером до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительные работы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Кроме того, поправки предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По словам Павла Крашенникова, введение и соблюдение санкций иностранными государствами является их собственной ответственностью. «Однако если кто-то внутри Российской Федерации решит ограничивать права и свободы граждан Российской Федерации, юридических лиц, органов или организаций, то такие лица должны нести уголовную ответственность», — пояснил парламентарий.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, согласно оценкам западных аналитиков, в этом году Россия не только не сократит экспортную выручку, но и значительно увеличит ее. По информации, собранной агентством Bloomberg, экспорт газа из России может в этом году стать рекордным, несмотря на санкции. Специалисты оценили доходы РФ в 2022 году в $321 миллиард долларов — на треть больше, чем в 2021 году. Такую динамику связывают со значительным ростом спотовых цен на газ. Bloomberg также отмечает, что положительное сальдо платежного баланса может достичь 240 миллиардов долларов. Экономисты указывают, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом. Согласно докладу Института международных финансов, санкционное давление не смогло остановить приток в Россию «твердой валюты».