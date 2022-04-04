В Кремле призвали прислушаться к аргументации России по провокации в Буче

Кремль требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес Российской Федерации из-за сообщений об убийстве мирных жителей в Буче, а также хочет, чтобы политики прислушались к аргументам Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с прессой 4 апреля.

«Ситуация, безусловно, серьезная. И здесь, на самом деле, мы бы, наверное, потребовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили делать заявления, не спешили выдвигать огульные обвинения, но все же запрашивали информацию из различных источников и, по крайней мере, прислушивались к нашим аргументам», - заявил Песков.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеоматериалы, на которых якобы запечатлены погибшие мирные жители украинского города Буча. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отметив, что на земле рядом с телами нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силами безопасности или территориальной обороной. Пользователи также заметили, что «мертвые» двигают руками, и при взгляде в зеркало заднего вида автомобиля оператора кажется, что один из «мертвых» меняет положение, как только машина проезжает мимо.

Министерство обороны России заявило, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеозаписи, якобы свидетельствующие о неких «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются «очередной провокацией». Как отметили в военном ведомстве, за то время, пока этот населенный пункт находился под контролем российских Вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что 30 марта все российские подразделения полностью вышли из Бучи, а выезды из города в северном направлении не были перекрыты, в то время как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

