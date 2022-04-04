В Латвии допустили возможность оплаты российского газа в рублях

Латвийская компания Latvijas Gāze в настоящее время рассматривает возможность оплаты за российский газ в рублях, сообщается в официальном заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

«По первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», - сообщает компания.

Организация добавила, что в настоящее время ее специалисты анализируют новый способ оплаты с юридической и экономической точек зрения.

Ранее о невозможности платежей в рублях за российский газ заявил председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис. Он уточнил, что не видит возможности платить в рублях за поставки газа из России, поскольку контракт предусматривает расчеты в евро.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о переводе оплаты за природный газ для всех недружественных стран в рубли. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ. Он объявил, что Москва рассмотрит вопрос о невыполнении недружественными странами обязательств по газовым контрактам, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.