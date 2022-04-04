В МИД РФ заявили, что Британия отказала России в созыве СБ ООН по Буче

Британия, которая председательствует в Совете Безопасности ООН, не согласилась провести заседание Совета Безопасности по ситуации в Буче, сообщила 4 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вчера, в худших английских традициях, британское председательство в Совете Безопасности ООН не дало согласия на проведение заседания Совета Безопасности по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва Совета Безопасности ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», - сообщила дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее в тот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проанализировать и дать процессуальную оценку провокации со стороны Украины в городе Буча, Киевской области. В свою очередь, Марина Захарова уверена, что основной целью преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Днем ранее, 3 апреля, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости проведения независимого расследования событий в украинском городе Буча. В то же время заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН в понедельник, 4 апреля.

