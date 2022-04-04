В Москве запустили сервис с мерами господдержки бизнеса — вице-мэр Ефимов

Власти Москвы запустили новый сервис для бизнеса: с автоматическим подбором федеральных и городских мер государственной поддержки, которые утверждены в рамках антикризисного плана по стабилизации экономики. Об этом 4 апреля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект разработан Центром поддержки экономики Москвы. Его запустили ещё в 2020-м, в разгар пандемии коронавируса. Теперь сервис получил новые функции. В частности, на сайте внедрён пошаговый алгоритм, с его помощью пользователь сможет узнать, какую поддержку может оказать государство его компании. «В их числе — отсрочка и снижение ставок по аренде, поддержка занятости, налоговые льготы, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготное кредитование, административные послабления», – рассказал заммэра.

Пользователям сервиса нужно будет выбрать сферу своей деятельности, организационную форму, а также размер бизнеса. Система автоматически покажет все доступные для конкретного предприятия меры, их описание, информацию о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым они утверждены.

Кроме того, предприниматели смогут на сайте центра заполнить анкету и внести свои предложения по поддержке, которая сейчас нужна, или подписаться на новости экономики. «Совместно с Ассоциацией менеджеров два раза в неделю на площадке сайта проводятся круглые столы с предпринимателями, где обсуждаются дальнейшие шаги по стабилизации ситуации. Среди вопросов, которые уже обсудили с бизнесом, — импортозамещение, закупки, логистика, работа IT-отрасли и общественного питания», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По оценкам властей столицы, с 2020 года Центр поддержки экономики Москвы получил более 14 тыс. обращений от предпринимателей. Их них более 70% учли в правительстве города, когда формировали антикризисные решения по поддержке столичной экономики (общим объемом около 100 млрд рублей).