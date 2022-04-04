В России сократилось число желающих уехать за границу на ПМЖ

Большинство россиян (88%) не хотят уезжать из России на постоянное место жительства за границу, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании отмечается, что доля желающих покинуть страну снизилась на 6 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом.

«Большинство россиян скорее не хотят выезжать за границу на постоянное место жительства (88%). Каждый десятый (10%) предпочел бы уехать. По сравнению с прошлым годом доля тех, кто выразил желание уехать из России на постоянное место жительства, снизилась на 6 процентных пунктов (в 2021 году)», - говорится в результатах опроса. Уточняется, что 2% респондентов затруднились с ответом.

Также большинство россиян (87%) заявили, что в их ближайшем окружении нет людей, которые собираются уехать за границу на постоянное место жительства или на длительный период времени.

