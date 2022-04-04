В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества с письмами о долгах

Мошенники от имени Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить долг. Сбербанк просит россиян не реагировать на подобного рода извещения. О новом виде обмана населения говорится в сообщении Сбербанка.

«Одна из действующих схем - массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов. В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила задолженность получателя по налогам и сборам», - говорится в сообщении.

Финансовая организация отметила, что преступники отправляют письма, копирующие шрифт, дизайн и логотипы ведомства. Также в фальшивом письме говорится, что должник может быть внесен «в федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а его счета и карты могут быть заблокированы. Далее преступники сообщают, как избежать неприятностей. Для этого они предлагают перейти по ссылке из письма, указать данные своей карты на сайте и «погасить долг».

«Страница, на которую ведет ссылка из письма, принадлежит мошенникам, и сумма несуществующей задолженности будет списана с карты на их счет, а не в пользу Федеральной службы судебных приставов (ФССП)», - предупредили в банке.

В Сбербанке напомнили, что любая информация, особенно поступающая якобы от государственных органов, может и должна быть перепроверена официальными контактами организации.

