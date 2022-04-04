Вьетнам готов принимать туристов из России

Туристическая индустрия Вьетнама создала все условия для возвращения туристов из России в страну после пандемии, сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора российско-вьетнамского туроператора «Ань Зыонг» (Южное сияние) Андрея Смирнова. Руководитель отчитался по итогам международной туристической выставки Vietnam Travel mart, проходившей с 1 по 3 апреля в Ханое.

По его словам, местная туристическая индустрия, которая столкнулась со многими трудностями на фоне закрытия границ Вьетнама на два года из-за пандемии COVID-19, смогла перезапуститься менее чем через месяц после снятия ограничений и снова начать принимать иностранных гостей, в том числе из России.

«Принимающая страна во Вьетнаме сегодня готова предоставить все необходимые условия для качественного и безопасного отдыха граждан Российской Федерации», - сказал глава туристической компании.

Он отметил, что вьетнамские туроператоры серьезно подошли к возобновлению туристической деятельности в стране. За последний месяц местные принимающие компании сформировали новые туристические продукты, ориентированные на российский рынок, реорганизовали маршруты, провели необходимый ремонт и модернизацию отелей и пляжных курортов.

