Виктор Орбан сумел удивить

3 апреля на выборах в Венгрии победила правящая партия «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Опросы накануне голосования прочили ему победу с небольшим перевесом, но тот факт, что сторонники действующего премьера снова получили конституционное большинство в Национальном собрании, удивил многих экспертов. Виктор Орбан сумел не только мобилизовать сторонников «Фидес», но и добиться поддержки неопределившихся избирателей. Уровень явки на выборах приблизился к рекордному в 70%.

Накануне голосования опросы показывали, что у «Фидес — Венгерский гражданский союз» вместе с младшими союзниками из Христианско-демократической партии (ХДНП) было небольшое преимущество — всего несколько процентов. Все указывало на то, что Орбан одержит победу, но не сохранит парламентское большинство.

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Главной сенсацией дня голосования стало то, что сторонники премьера сохранили за собой две трети голосов в парламенте. Как сообщило Национальное избирательное бюро, правящая коалиция набирает по партийным спискам 53% голосов и одерживают победу в 88 одномандатных округах. У них будет 135 мест — на два больше, чем сейчас.

Коалиция «Объединение за Венгрию», в которую вошли шесть оппозиционных партий, вопреки прогнозам сумела набрать лишь 35% голосов по партийным спискам и победить в 18 одномандатных округах. Это обеспечивает ей 56 депутатских кресел.

Особая позиция Будапешта на международной арене

В ходе прошедшей выборной кампании венгерская оппозиция — от левых либералов до праворадикального «Йоббика» — впервые за долгое время объединилась против Виктора Орбана и его партии. Кандидатом на пост премьера стал Петер Марки-Зай — беспартийный консерватор, мэр города Ходмезёвашархей, выигравший второй тур праймериз, организованных коалицией из шести оппозиционных сил.

Основные разногласия между двумя консерваторами, действующим премьером и Петером Марки-Заем, проявились во взглядах на внешнюю политику.

Орбан выступил против вовлечения своей страны в конфликт на Украине, отказался от поставок вооружения для Киева через Венгрию и расширения антироссийских санкций на энергетический сектор. Кандидат от объединенной оппозиции, напротив, выразил готовность поддержать все ограничения в отношении России.

1 апреля венгерский премьер заявил, что, если Будапешт вслед за другими странами ЕС ограничит поставки российских нефти и газа, это приведет к тяжелым экономическим последствиям для его страны.

Такая позиция Венгрии стала причиной разногласий с партнерами по Вышеградской группе — Польшей, Словакией и Чехией.

Поддержка соотечественников

Еще одной темой избирательной программы Виктора Орбана, которая так или иначе влияет на взаимоотношения с соседями, стала поддержка венгров за рубежом. Например, в сербской Воеводине, румынской Трансистрии или в Закарпатье. Стараниями партии «Фидес» в 2010 году был принят Закон об упрощенном предоставлении гражданства соотечественникам, проживающих в соседних странах.

Участие в парламентских выборах 3 апреля приняли около 450 тысяч граждан Венгрии из сопредельных стран, которые зарегистрировались в Национальном Избирательном Бюро. Учитывая, что правом голоса в Венгрии обладают 8,2 миллиона человек, это значительная доля избирателей. И традиционно, около 90% из них голосуют за «Фидес».

Оппозиционеры, в свою очередь, рассчитывали на поддержку граждан Венгрии, проживающих на Западе. Но их не так много. В этот раз за пределами страны участие в выборах задекларировали 66 тысяч граждан, зарегистрированных в Венгрии, но проживающих за ее пределами.

Щедрая социальная политика

Внешнеполитический курс Венгрии во многом продиктован внутренней политикой правительства. Избирательная кампания Виктора Орбана имела ярко выраженный социальный характер. Программа «Фидес» предполагает снижение налогов, цен на топливо и основные категории продовольствия.

В приоритете у властей — поддержка пенсионеров, семей с детьми и молодежи. Правительство оказывает влияние на компании, предоставляющие коммунальные услуги, с целью снизить цены.

Многие сторонники «Фидес» проживают в сельской местности и получают преференции из-за довольно щедрой социальной политики властей. Во многом это стало возможным благодаря сотрудничеству с Россией и обеспечением страны энергоносителями.

Орбану удалось мобилизовать сторонников

На фоне конфликта между Западом и Россией Виктор Орбан построил свою кампанию на обещании мира и экономической стабильности гражданам Венгрии. Объединенной оппозиции так и не удалось навязать венграм свою повестку.

Большая часть неопределившихся избирателей, которых, согласно опросам, было около 30%, не поддержали Петера Марки-Зая. Все это способствовало повышению уровня мобилизации сторонников «Фидес» и голосованию сомневающихся избирателей в поддержку действующих властей.

Уровень явки при этом приблизился к рекорду в 70%, установленному на предыдущих выборах в 2002 (70,53%) и 2018 (70,22%) годах.