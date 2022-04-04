«Вкусвилл» откажется от статуса публичной компании

Компания «ВкусВилл» планирует провести внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрена возможность отказа от увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Также будет обсуждаться вопрос об отказе от статуса публичной компании.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ПАО «ВкусВилл», в повестку включен вопрос о внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах, предусмотренную российским законодательством.

Уточняется, что голосование пройдет в заочном формате, дата окончания приема бюллетеней — 4 мая.

Ранее владельцы ретейлера рассматривали возможность IPO компании.

«ВкусВилл» стал публичным акционерным обществом в октябре 2021 года, прежде компания работала в формате АО, еще ранее — как ООО. В октябре Центробанк зарегистрировал выпуск акций компании в объеме 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке.

Основатель компании Андрей Кривенко владеет 86,05% «ВкусВилла» через АО «Эволюционная цель» и ООО «Проект Избенка», 1,79% акций принадлежат ему напрямую; 12,16% акций владеет структура Baring Vostok.

В феврале «Эксперт» писал о том, что сеть «ВкусВилл» открыла в Москве первый магазин без касс и продавцов. При входе в него потребуется отсканировать qr-код в приложении «ВкусВилла», к которому привязана банковская карта. На выходе через специальный турникет списание денег за покупки произойдет автоматически. Магазин открылся на улице Тестовская. Его площадь всего 52 м² и там представлены 220 товарных позиций: кулинария, бакалея, фасованные фрукты и овощи, напитки, десерты и молочные продукты. Персонал появляется там только по утрам, чтобы выложить свежие продукты на полки. По итогам первых двух недель работы в таком магазине совершалось около 70 покупок в день.