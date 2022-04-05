Андрей Рубцов и МГАСО под управлением Павла Когана выступят в Концертном зале имени П. И. Чайковского

10 апреля 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) выступит в Концертном зале имени П.И. Чайковского в рамках филармонического абонемента «Языки музыки».
В программе — целое созвездие композиторов разных эпох и стран: И. С. Бах (Ария из Сюиты № 3 для оркестра), С. Рахманинов («Вокализ» (оркестровка автора)), П. И. Чайковский (Адажио из балета «Щелкунчик»), И. С. Бах – Л. Стоковский (Фуга соль минор), В. А. Моцарт (Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (II часть)), А. Мосолов («Завод. Музыка машин»), А. Хачатурян (Танец с саблями из балета «Гаянэ»), Э. Артемьев («Три товарища» из музыки к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих»).
За дирижерский пульт встанет Андрей Рубцов, солисты — Лилия Гайсина (сопрано) и Николай Медведев (фортепиано). Авторы и ведущие цикла — Ярослав Тимофеев (музыковед, музыкальный критик) и Мария Холкина (медиаменеджер Московской филармонии, создатель блога Muzium).
Концерт проходит в одном отделении.
О МГАСО
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) был основан в 1943 году и является одним из старейших симфонических оркестров России. Первым главным дирижером коллектива стал дирижер Большого театра Народный артист СССР Лев Штейнберг. Затем творческое руководство МГАСО осуществлялось такими прославленными советскими музыкантами, как Леонид Худолей (1945 - 1948), Николай Аносов (1948 – 1951), Виктор Смирнов (1951 - 1953), Лео Гинзбург (1953 – 1955), Михаил Тэриан (1955 – 1960), Вероника Дударова (1960 – 1989). Благодаря сотрудничеству с ними оркестр стал одним из лучших симфонических ансамблей страны, но был известен в первую очередь исполнениями русской и советской классики, в том числе премьерами сочинений Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Глиэра. В 1989 году художественным руководителем и главным дирижером МГАСО стал Павел Коган, обогативший репертуар коллектива произведениями европейской и американской музыкальной литературы.