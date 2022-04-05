Андрей Рубцов и МГАСО под управлением Павла Когана выступят в Концертном зале имени П. И. Чайковского

10 апреля 2022 года Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана (МГАСО) выступит в Концертном зале имени П.И. Чайковского в рамках филармонического абонемента «Языки музыки».

В программе — целое созвездие композиторов разных эпох и стран: И. С. Бах (Ария из Сюиты № 3 для оркестра), С. Рахманинов («Вокализ» (оркестровка автора)), П. И. Чайковский (Адажио из балета «Щелкунчик»), И. С. Бах – Л. Стоковский (Фуга соль минор), В. А. Моцарт (Концерт № 23 для фортепиано с оркестром (II часть)), А. Мосолов («Завод. Музыка машин»), А. Хачатурян (Танец с саблями из балета «Гаянэ»), Э. Артемьев («Три товарища» из музыки к фильму «Свой среди чужих, чужой среди своих»).

За дирижерский пульт встанет Андрей Рубцов, солисты — Лилия Гайсина (сопрано) и Николай Медведев (фортепиано). Авторы и ведущие цикла — Ярослав Тимофеев (музыковед, музыкальный критик) и Мария Холкина (медиаменеджер Московской филармонии, создатель блога Muzium).

Концерт проходит в одном отделении.