Банки сообщили о росте доли платежей по картам «Мир» после ухода Visa и Mastercard

Доля транзакций по картам «Мир» увеличилась в марте после ухода международных платежных систем Visa и Mastercard из России, сообщает РБК, ссылаясь на представителей банков-эквайеров. Карты зарубежных систем продолжают работать в России и не имеют недостатков по сравнению с картами «Мир», отмечает издание.

По данным ЦБ, в 2021 году 25,7% всех операций по банковским картам приходилось на карты «Мир», а доля в выпуске новых карт составила 32,5%.

В подразделении «Тинькофф Банка» - «Тинькофф Бизнес» рассказали, что за последний месяц доля платежей по картам «Мир» выросла с 18% до 26%. Показатель начал резко расти после того, как карты Visa и Mastercard перестали работать в Apple Pay и Google. К 21 марта доля платежей картой «Мир» достигла 33%.

По данным ВТБ, за март доля платежей по картам «Мир» достигла своего максимума - она выросла до 28,4%, при этом среднее значение за февраль составило 18,4%. В общей сложности этими картами было оплачено покупок на общую сумму 83 млрд рублей, что на 73% больше в годовом выражении.

Банк «Русский стандарт» сообщил, что доля карт «Мир» в марте превысила 30% по объему платежей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 21%, а в феврале этого года — 25%. Доля платежей по картам «Мир» в МКБ удвоилась в годовом выражении, до 27%, а количество самих карт увеличилось на 70% по сравнению с мартом прошлого года и на 40% к февралю этого года. В банке «Открытие» также отметили тенденцию к росту оборота по картам «Мир», добавив, что доля транзакций по ним становится преобладающей. По данным Промсвязьбанка, в марте доля платежей по картам «Мир» увеличилась на 6,3 процентных пункта в годовом выражении и составила 22%.

Visa и Mastercard ранее объявили о прекращении работы в России с 10 марта. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за рубежом, но продолжают действовать в России в полном объеме. Несколько крупных банков сообщили, что сделали свои карты этих лейблов бессрочными, поскольку больше не могут выпускать новые карты международных систем.

