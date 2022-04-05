Деньги под матрасом «сгорят» вне зависимости от валюты

Инфляция в России по итогам марта может составить 16-17% в годовом разрезе: только за неделю с 19 по 25 марта инфляция она ускорилась на 1,16%. За 25 дней показатель вырос на 6,60%, а с начала года — на 8,91%. В годовом разрезе только по итогам 25 мартовский дней уже была взята планка в 15%. А по прогнозу Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), приводимому журналом «Эксперт», инфляция по итогам года может достичь 20‒23% (декабрь к декабрю).

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В том, том, что по итогам года инфляция будет двузначная, уверены большинство экспертов. Такого мнения придерживается, в частности, глава ВТБ Андрей Костин.

В сложившейся ситуации возникает вопрос: как домохозяйства м если не приумножить накопления, то, хотя бы спасти от обесценивания? Во что можно инвестировать в текущих условиях, а чего делать не рекомендуется, какой бы заманчивой ни казалась идея?

Не дома и не в доме

В любой непонятной ситуации первое, что делают россияне (да и не только они), — начинают забирать деньги из банков, складируя их дома.

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По мнению председателя совета директоров группы Finbridge Леонида Корнилова, в условиях текущей неопределенности какой-то запас наличных должен оставаться на руках.

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С ним согласна и доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. «Разумно бы было формировать запас наличных денежных средств в размере ежемесячного потребления семьи на так называемый "черный день"», — полагает эксперт.

Тем не менее, как отмечают эксперты, домашняя копилка — худший вариант для хранения средств. Даже если они номинированы не в рублях, а в валюте.

«В текущих условиях повышенного инфляционного давления по всему миру накопления, хранящиеся в форме наличности, просто «сгорают» вне зависимости от валюты. Таким образом, самым рациональным будет поддерживать объем наличности, необходимый только на текущие нужды, но лишнюю ликвидность все-таки лучше переложить в инвестиционные инструменты», — говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Второе «нет» выглядит неожиданным. Эксперты говорят его вложениям в недвижимость. Традиционно этот актив считался наиболее надежным, хоть и был доступен только для людей со средним или высоким уровнем дохода или с большими накоплениями. В условиях кризиса именно они в первую очередь стараются спасти свои сбережения посредством покупки недвижимости.

Однако сейчас, по мнению аналитиков, совсем не подходящее время для того, чтобы вкладывать деньги «в стены».

«Доходность инвестирования в недвижимость в текущих условиях существенно снизилась из-за высоких цен на новостройки и вторичное жилье. Кроме того, покупка жилья с целью последующей сдачей в аренду сегодня нельзя назвать разумной инвестицией из-за высокой конкуренции и невостребованности большинства квартир арендаторами», — поясняет Оксана Карпенко, указывая на то, что в период с 20 февраля по 20 марта 2022 года число предлагаемых в аренду квартир в Москве выросло на 77 процентов, или на 11,7 тысячи объектов. Такой рост предложений, по мнению эксперта, неизбежно приведет к необходимости снижения арендной платы, а это снизит доходность инвестирования в подобные объекты.

Тем более, что сейчас велик риск переплатить за жилье. Как отмечает Александр Джиоев, рост ключевой ставки ЦБ, который уже привел к повышению ставок по ипотеке, повлечет за собой охлаждение спроса на жилую недвижимость в целом, что в конечном итоге должно привести к падению цен на нее.

В текущей ситуации даже льготная ипотека — вариант только на крайний случай. Тем более, что ее условия теперь не такие уж и льготные. Да, предельную сумму увеличили до 12 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а в других регионах — до 6 млн. Но ставку-то подняли до 12%.

«Воспользоваться правом льготной ипотеки в текущих кризисных условиях можно лишь при условии возникновения неотложной необходимости покупки квартиры или улучшения жилищных условий или при стабильном доходе. Надежда на скорую реструктуризацию при получении сегодня ипотеки может привести оптимистичного инвестора к разочарованию вследствие нежелания большинства банков идти на риск даже в условиях возможного снижения процентных ставок», — уверена Оксана Карпенко.

Бумажный щит

Однако варианты вложения средств все-таки есть. Самый простой вариант — вернуть деньги в банк. Но — под более высокий процент.

«У многих банков сейчас можно открыть вклад под 18-20% годовых. Ставки начали понемногу снижаться, но открыть вклад на этих условиях все равно выгоднее, чем хранить деньги дома. Удастся ли заработать гражданам на рублевых вкладах, будет зависеть от уровня инфляции. По данным Росстата, годовая инфляция по состоянию на конец марта превысила 15%. По причине высокой волатильности рынка, также сложно прогнозировать доходность вкладов в валюте», — рассуждает Леонид Корнилов.

«В условиях повышенной инфляции наиболее предпочтительным инвестиционным инструментом являются реальные активы, то есть акции. С учетом того, что российский рынок сильно подешевел и существует вероятность его отскока, то вложения в российские бумаги могут перекрыть инфляцию», — добавляет Александр Джиоев. При этом эксперт отмечает, что пространство для маневра на рынке ценных бумаг сейчас ограничено: у российских инвесторов нет доступа к ряду привычных инструментов, таких, как еврооблигации или ETF фондам.

Еще один вариант — инвестиции в микрофинансовые организации МФО. По словам Леонида Корнилова, сейчас они обеспечивают доходность на уровне 23% годовых. Но как обстоят дела с репутацией этого бизнеса?

«[Такие] инвестиции находятся в «белой» зоне, под жестким регулированием ЦБ РФ. Однако если МФО предлагает доходность намного выше, то это повод насторожиться. Многие компании имели крупные валютные обязательства и сейчас чувствуют себя нестабильно из-за переоценки курса», — предостерегает Корнилов.

Крепость металла

Еще один инвестиционный маршрут в начале марта обозначил россиянам президент Владимир Путин, отменив НДС на покупку золотых слитков для физлиц. Это вызвало настоящий ажиотаж. Так, по информации 5 канала, спрос на мерные 10-граммовые слитки высшей пробы вырос по сравнению с прошлым годом в 60 раз (!).

Правда там, где начинается такой ажиотаж, неминуемо находят место и спекуляции. Так что снова есть риск переплатить.

«Каждый рабочий день Банк России публикует на своем сайте учетные цены на драгметаллы, на которые ориентируются коммерческие банки. Однако цены на покупку и продажу золотых слитков банки устанавливают самостоятельно и часто продают слитки по завышенным ценам. Существуют также большие проблемы с реализацией слитков: большинство банков покупают слитки на 15-20% дешевле, чем продают, поэтому краткосрочное инвестиции в золото принесут лишь убытки», — рассуждает Оксана Карпенко.

«Я рекомендую инвестировать именно в серебро и палладий. Палладий широко используется в медицине и промышленности, спрос на него будет постоянно расти», — говорит Леонид Корнилов.

Согласно калькулятору на сайте Сбера, доходность вложений в палладий за последние полгода (с 1 октября 2021 г. по 1 апреля 2022 г.) составила 19,46%, в серебро — 9,5%.

Однако такие вложения стоит рассматривать в долгосрочной перспективе — если изучить динамику цен на оба металла, видно, что, например, в течение года они переживали как взлеты, так и падения. А вот в пятилетнем диапазоне рост очевиден. Так серебро с начала 2017 года подорожало примерно на 50%, а палладий — на 194%.