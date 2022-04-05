Неудачный замысел

Сообщение о том, что министерство финансов США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по долгу России в американских банках, распространило 5 апреля агентство Reuters со ссылкой на собственный источник. В публикации говорится, что Соединенные Штаты накануне не дали возможности правительству РФ выплатить держателям части суверенного долга около 636,4 млн долларов из «замороженных» резервов.

Данные долговые обязательства РФ составляют накопленный купон и основной долг по еврооблигации «Россия-2022» на сумму 552,4 млн долларов, а также купон по евробондам «Россия-2042» в размере 84 млн долларов.

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Кроме того, источник в американском минфине сообщил агентству, что финансовый конгломерат JPMorgan Chase & Co, который до сих пор обрабатывал платежи в качестве банка-корреспондента, также остановил данную работу по требованию американского ведомства.

Стоит отметить, что похожая информация, опубликованная, по совпадению, тоже со ссылкой на неназванный источник, появилась утром и на ленте агентства Bloomberg. Впрочем, официального заявления американских финансовых властей на этот счет нет.

Стоит ли выбирать дефолт?

Напомним, что в отдельных случаях Минфин США предоставлял возможность России использовать «замороженные» санкциями валютные резервы для выплаты купонов по долгам. Однако, если теперь, в момент наступления срока по перечислению самой крупной суммы, правительство Соединенных Штатов действительно решило перекрыть «финансовый вентиль», то Вашингтон так пытается вынудить Москву перейти к оплате госдолга из собственных валютных резервов, «истощить их» или, как сказал источник Reuters, «выбрать дефолт».

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец полагает, что при текущем стечении обстоятельств признание внешнего дефолта Россией может стать оптимальным решением для России, так как это позволит стране не платить по долгам недружественным странам.

«Мы же понимаем, что цель данного “мероприятия” США — истощение валютных резервов России. То есть предполагается, что Москва должна погасить долги либо за счет золота, либо за счет валютных поступлений от выручки. В случае дефолта перед Россией будет стоять другая задача - разделить заемщиков из дружественных и недружественных стран. Это должно быть сделано Минфином для того, чтобы выплатить купоны и тело долга для тех, кто не участвует в санкциях. А дальше – вопрос договоренности с кредиторами», — отметил в комментарии «Эксперту» Алексей Зубец.

По его мнению, подобных кредиторов из дружественных стран будет относительно немного, так как главными инвесторами России по внешнему долгу выступали все-таки западные компании — пенсионные фонды, инвестиционные фирмы и так далее.

«Именно поэтому выплатить долги оставшимся кредиторам у России не вызовет сложностей. То есть в случае дефолта перед Минфином будет стоять задача заплатить “хорошим” и наказать “плохих”», — добавил Алексей Зубец.

Вашингтон своих целей не достигнет

В свою очередь руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что России нет смысла объявлять дефолт..

«В прошлый раз у нас была осуществлена попытка валютного перевода в американские банки, которая могла пройти, а могла не пройти – все зависело от политического решения на Западе. В альтернативном варианте – платежи по облигациям направлялись Россией на специальные рублевые счета здесь. И клиенты могли забрать эти деньги, но похоже — только после отмены санкций. Скорее всего, сейчас мы увидим тоже самое. Если даже на Западе решат в этот раз объявить нам дефолт, то он будет чисто техническим, так как платежи просто не пройдут. Что ж, США будут разыгрывать свою политическую партию, потому что они не обратят никакого внимания на то, что деньги положены на соответствующие счета и речь ни о каком дефолте идти не должна», — заявил «Эксперту» Василий Колташов.

По мнению экономиста, спровоцированный США дефолт РФ не будет иметь никакого отношения к финансам: «Допустим, вам сосед не нравится, и вы называете его сумасшедшим. К психиатрии это не имеет никакого отношения. Тот факт, что США сами мешают России провести платеж по долгу, который у нас невелик, не имеет отношения к дефолту. Москва пытается заплатить, вы средства не пропускаете. Ну, и кто виноват?»

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«Но стоит напомнить, что сам долг у нас технический — продолжает эксперт. — Сейчас, конечно, хорошо бы получить объяснения, зачем он нам вообще нужен, если с ним возникают такие проблемы, но все же… Долги небольшие, подобные меры США никак не ударят по рублю и точно не повлияют на политическую ситуацию. Поэтому своих целей Вашингтон не достигнет», — подчеркнул Кошташов.

Получите в рублях и распишитесь

Эксперт направил запросы в Минифин и ЦБ РФ, однако на момент публикации материала комментариев не получил.

Между тем, еще в середине марта глава Министерства финансов Антон Силуанов на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы озвучивал, что именно может быть предпринято при введении Западом санкций против суверенного долга России. «Будем договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь — с коммерческими банками. Будем взаимодействовать с Банком России в части решения вопросов ликвидности, чтобы ЦБ помогал финансовым институтам. Неприятно, конечно, но решение все равно будет найдено», — сказал он.

Сегодня член бюджетного комитета Совета Федерации Василий Иконников заявил представителям СМИ, что у России достаточно средств для того, чтобы проводить выплаты по своему госдолгу в рублях. «Если наши кредиторы захотят получить свои деньги, то они смогут получить их в рублевом эквиваленте», — констатировал сенатор.

Источник «Эксперта» в правительственных кругах сообщил, что различные варианты ответа на ограничения, о возможности введения которых стало известно из сообщения Reuters, уже проработаны.

«Более того, данные варианты неоднократно озвучивались на различных уровнях. Но официальную конкретику выдавать имеет смысл только после официального объявления о введении санкций. На самом деле, утечки информации, вроде сегодняшнего сообщения информагентства, для того и организуются, чтобы по публичной реакции тех, кто с нашей стороны имеет отношение к принятию решений, понять, какие действия Россия способна предпринять в качестве встречных мер, к какому именно варианту склоняется. Ну и для того, конечно, чтобы оказать психологическое давление», — заключил он.