Evraz выплатил купон по евробондам объемом в $700 млн

Компания Evraz исполнила обязательства по осуществлению купонного платежа по облигационному займу со сроком погашения в 2024 году объемом в $700 млн.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение предприятия.

«Bank of New York Mellon (основной платежный агент) уведомил компанию о поступлении средств на соответствующий счет. 4 апреля 2022 года эмитент получил подтверждение от основного платежного агента, что купонный платеж был своевременно направлен в сторону инвесторов через соответствующие клиринговые системы», — рассказали в Evraz.

В марте сообщалось, что платежный агент по еврооблигациям Evraz с погашением в 2023 году также уведомил компанию о перечислении купонного платежа, который до этого заблокировал банк-корреспондент Societe Generale New York по соображениям санкционного комплаенса, что грозило Evraz риском дефолта. В компании предположили, что ситуация связана с включением ее акционера Романа Абрамовича в санкционный список Великобритании. В Evraz напомнили, что предприниматель не имеет эффективного контроля в компании, а сама она, по ее собственной оценке, не находится под санкциями — подтверждение этого статуса было запрошено у британских регуляторов FCDO и OFSI.

Evraz — одна из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. В 2020 году она произвела 13,6 млн тонн стали.

Согласно данным на сайте Evraz за февраль текущего года, Роман Абрамович владеет 28,64% компании, являясь ее крупнейшим акционером. Основатели Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют 19,32% и 9,65% капитала соответственно. В марте Роман Абрамович попал в санкционные списки Лондона и ЕС; за введением санкций против бизнесмена последовала приостановка листинга акций Evraz на Лондонской фондовой бирже.