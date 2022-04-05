Фермеры в Германии предупредили о последствиях подорожания удобрений из России

Владельцы фермерских хозяйств в ФРГ уже почувствовали на себе экономические последствия от санкций, введённых странами Запада против России.

В частности, они столкнулись с ростом цен на топливо и удобрения, передаёт РИА Новости со ссылкой на видео, которое опубликовало агентство Ruptly. Так, хозяин фермы из города Вермельскирхен, занимающейся растениеводством, жалуется на резкое подорожание.

«Без коммерческих удобрений не обойтись, если вы не производите никаких продуктов животноводства, – объяснил он. – Например, если у меня нет крупного рогатого скота, нет свиней, тогда мне необходимы коммерческие удобрения, которые я должен покупать. Однако я могу компенсировать их отсутствие фермерскими удобрениями – компостом, осадком сточных вод, – и использовать его для удобрения своих полей в будущем, если больше не будет возможности закупать азотные удобрения или другие удобрения где-то ещё».

Но даже в более выигрышных для животноводства условиях потребителям не избежать роста цен на сельскохозяйственную продукцию – как из-за повышения цен на топливо, так и из-за других глобальных факторов.

При этом фермер рассказал, к каким последствиям приведёт подорожание топлива и удобрений из России.

«Повышение цены на дизельное топливо на 30% означает для нас повышение производственных затрат на один цент. Затем легко подсчитать, на сколько центов подорожала продукция за это время. В этом смысле газ влияет на нас только потому, что растут цены на электроэнергию», – резюмировал мужчина.

Как ранее сообщал «Эксперт», Мартин Брудермюллер – глава немецкого химического концерна BASF – предупредил, что если Германия полностью откажется от поставок газа и нефти из РФ, то страну ждёт тяжелейший экономический ущерб. По его мнению, такое решение приведёт к худшему кризису германской экономики со времён окончания Второй мировой войны.

