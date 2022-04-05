ФНС предельно сократила сроки регистрации бизнеса в России

Зарегистрировать компанию или стать индивидуальным предпринимателем в России теперь можно всего за один день, если воспользоваться сервисом «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Юридическое лицо в форме ООО может быть зарегистрировано за один день, если используется типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО. При этом единственный учредитель является руководителем создаваемой компании. Дополнительные документы прикладывать не нужно. Индивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта», — пояснили в ФНС.

В обоих случаях подготовленные документы необходимо подписать квалифицированной электронной подписью. Если ее нет, получить ее можно в любом удостоверяющем центре из перечня Минцифры РФ. Подробную инструкцию по онлайн-регистрации бизнеса ФНС разметила в интерактивном ролике на своем сайте.

Ранее «Эксперт» писал, что ФНС с 14 марта начала принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов (амнистии капитала). На официальном сайте ведомства запущена промостраница, где можно скачать декларацию и узнать, как правильно ее заполнить. Задекларировать счета, вклады и другие ценные активы в заграничных банках можно до 28 февраля 2023 года.

